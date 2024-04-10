Файзуллин пообещал обследовать все подтопленные дома в Оренбуржье

Все пострадавшие в результате паводка в Оренбургской области жилые дома будут обследованы, сообщил в среду, 10 апреля, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на встрече с жителями Орска.

«Поручение президента [РФ Владимира Путина] четкое: в первую очередь по мере снижения и ухода воды организовать работу по восстановлению жилья. Будут обследованы все жилые дома», — заверил министр.

Пока последствия наводнения в Орске оценить тяжело, отметил он. Необходимо дождаться ухода воды.

Жители, чье жилье было частично повреждено, получат возможность отремонтировать его с помощью региональных властей, добавил министр.

Ранее в среду сообщалось, что в Оренбурге в связи с угрозой затопления эвакуированы 865 человек, сигналы на эвакуацию поступают. Всего в Оренбургской области из зоны подтопления эвакуированы более 7,7 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. детей.

Файзуллин вылетел в зону стихийного бедствия в Оренбургской области 9 апреля. Он проведет оценку и анализ ущерба в регионе, которые важны для принятия своевременных решений.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов Урала. В городе созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).