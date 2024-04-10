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Файзуллин потребовал ускорить начало работы комиссий по оценке ущерба в Орске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Глава Минстроя России Ирек Файзуллин потребовал начать работу комиссий по оценке ущерба в Орске, где произошел прорыв дамбы, на текущей неделе.

На встрече с местными жителями в администрации Орска в среду, 10 апреля, женщина спросила, как будет фиксироваться ущерб и когда можно вернуться в свои дома. В ответ на это зампредседателя правительства региона Александр Полухин сказал, что специальные комиссии со следующей недели начнут необходимую работу.

«Надо раньше начинать работу», — прокомментировал Файзуллин.

Глава Минстроя добавил, что на восстановление парков и общественных территорий потребуются дополнительные федеральные средства, которые выделят на это в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

По состоянию на утро 10 апреля подтопленными остаются 12 817 жилых домов и 14 969 приусадебных участков в 23 муниципальных образованиях области. Из зоны подтопления эвакуировано более 7,7 тыс. человек, в том числе более 1,7 тыс. детей.

Средственные действия: на что шел бюджет Орска вместо обслуживания дамбы
Весь месяц накануне прорыва на защитном сооружении работали лишь два человека, но мэрию такая подготовка к паводку устроила

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от разливов Урала. В городе созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).

Позже, 8 апреля, в МЧС России заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в регионе. Паводки изначально прогнозировались как аномальные, но на сложившуюся критическую ситуацию повлияли действия местных властей. 9 апреля глава ведомства Александр Куренков посетил Оренбургскую область для оценки обстановки и контроля действий по ликвидации последствий паводков. С этой же целью в регион вылетел и глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

Мэр Орска Василий Козупица 9 апреля сообщил, что пик паводка в городе прошел, вода начинает убывать. При этом он подчеркнул, что паводковая ситуация остается сложной. Власти составляют списки пострадавших от затопления граждан.

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