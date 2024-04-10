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В Кремле заявили о постоянном контроле Путиным ситуации с паводками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин следит за ситуацией с паводками в регионах РФ из Кремля, информации о его возможной поездке в эти субъекты страны пока нет. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам 10 апреля.

«Путин на месте постоянно получает информацию, координирует работу всех ветвей власти. Пока точных данных о возможном посещении нет», — сказал Песков.

Он также отметил, что по линии МЧС РФ и оперативного штаба приходят неблагоприятные прогнозы развития ситуации с наводнениями в России, уровень воды в зонах затопления продолжает расти, особенно в Курганской и Тюменской областях. Складывается весьма напряженная ситуация, власти должны прикладывать самые энергичные усилия, чтобы помочь пострадавшим от наводнений людям.

В российских регионах в последнюю неделю происходят паводки. 3 апреля Путин дал поручения по помощи пострадавшим. Он заслушал доклады губернаторов Алтайского края Виктора Томенко и Оренбургской области Дениса Паслера, а также провел телефонный разговор с главой МЧС Александром Куренковым о ситуации в регионах. 7 апреля глава государства обсудил ситуацию с паводками с губернаторами Тюменской и Курганской областей Александром Моором и Вадимом Шумковым.

В Тюменской области 8 апреля заблаговременно ввели режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам. Моор отметил, что обстановка на реках в регионе контролируемая, прогнозируется высокий уровень воды в реках Ишим и Тобол. Жителей региона призвали готовиться к эвакуации. 10 апреля в подверженный паводку район области выехал Куренков.

Шумков 8 апреля сообщил, что в Курганской области из-за паводка вводится режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Он отметил, что прогноз по паводку стремительно ухудшается и воды прибывает намного больше и быстрее.

На следующий день Куренков лично прибыл в регион и облетел подтопленные территории. После этого он сообщил, что в Курганскую область из-за паводка направлены дополнительные группировки МЧС из пяти регионов. На следующий день уровень воды в Тоболе у Кургана повысился на 23 см и составил 357 см. Также сообщалось, что уровень реки в районе села Звериноголовское на юге Курганской области достиг отметки 933 см. 10 апреля Шумков рассказал, что в регионе эвакуированы уже 4,5 тыс. человек.

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