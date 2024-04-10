Глава МЧС Куренков выехал в подверженный паводку район Тюменской области

Глава МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором выехал в наиболее подверженный паводку Ялуторовский район региона. Об этом 10 апреля сообщили в Telegram-канале министерства.

Глава ведомства проконтролирует, как в регионе организовано проведение превентивных противопаводковых мероприятий, и оценит их достаточность.

При этом уточняется, что прохождение волны паводка в Тюменской области ожидается через три-пять дней.

В МЧС добавили, что для минимизации и устранения последствий половодья в регионе создана группировка более чем из 12 тыс. человек и 3 тыс. единиц техники.

В Тюменской области 8 апреля был заблаговременно введен режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам. Моор отметил, что обстановка на реках в регионе контролируемая, при этом прогнозируется высокий уровень воды в реках Ишим и Тобол. Жителей региона призвали готовиться к эвакуации.

В российских регионах в последнюю неделю зафиксированы паводки. 3 апреля президент РФ Владимир Путин дал поручения по помощи пострадавшим. Он заслушал доклады губернаторов Алтайского края Виктора Томенко и Оренбургской области Дениса Паслера, а также провел телефонный разговор с Куренковым о ситуации в регионах.

7 апреля глава государства обсудил ситуацию с паводками с губернаторами Тюменской и Курганской областей Александром Моором и Вадимом Шумковым. Он продолжает получать данные с мест природных аномалий.

Спасатели круглосуточно работают в зонах подтопления. По данным МЧС, наиболее сложная ситуация зафиксирована в Оренбургской области. В области к 8 апреля было затоплено около 10,1 тыс жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. Замглавы МЧС Виктор Яцуценко в тот день подчеркнул, что такие уровни половодья на территории Поволжья и Урала в 2024 году раньше исторически не фиксировались.