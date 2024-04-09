Мурашко сообщил об эвакуации попавших в зону подтопления медучреждений

Медучреждения, которые попали в зону подтопления в российских регионах, были эвакуированы. Об этом 9 апреля сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос «Известий».

«Медицинские учреждения, которые попали в зону подтопления, эвакуированы. Пациенты переведены на другие клинические базы», — заявил министр в беседе с журналистами.

Глава Минздрава также добавил, что в регионы со сложной паводковой ситуацией были поставлены вакцины для профилактики ряда инфекционных заболеваний. Он добавил, что работа идет совместно с Роспотребнадзором и МЧС России.

В России в последнюю неделю наблюдается непростая ситуация с паводками в регионах. В Курганской области 8 апреля из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, а 9 апреля паводковые воды начали заливать подъезд к курганскому селу Звериноголовское, дорогу перекрыли. В Кургане началась превентивная эвакуация жителей четырех микрорайонов, а также садоводств, находящихся в зоне возможного затопления из-за паводка.

Режим ЧС был введен также в Тюменской области. В Орске Оренбургской области произошел произошел прорыв дамбы. В регионе было затоплено около 10,1 тыс жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. Оттуда были эвакуированы почти 6,4 тыс человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

9 апреля президент России Владимир Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от главы МЧС России Александра Куренкова и губернаторов пострадавших регионов. Также Куренков посетил Оренбургскую область для оценки ситуации в регионе. Затем он направился в Курганскую область, а далее у него запланирована поездка в Тюменскую. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что ситуация остается в центре внимания главы государства.