Глава МЧС предупредил о способности паводковой ситуации стремительно меняться

Паводки набирают силу в России, и ситуация с ними может стремительно меняться. Об этом глава МЧС России Александр Куренков заявил 7 апреля в Орске на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

«Природа не терпит ошибок. Паводковая обстановка может стремительно меняться», — сказал Куренков.

Он подчеркнул, что все силы и средства, которые будут задействованы при ликвидации последствий возможных паводков, должны постоянно находиться в готовности к работе. Кроме того, нужно вовремя принимать решения, в том числе и касающиеся эвакуации населения.

Говоря это, Куренков обращался к главам регионов России: в некоторых из них паводки уже идут, как в Оренбургской области и Алтайском крае, а в других скоро могут начаться, например, в Тюменской и Курганской областях.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи жителям и ликвидации последствий прорыва дамбы работают все необходимые силы. Известно, что в городе после прорыва дамбы уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек.

Утром на следующий день мэр города Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и серьезно пострадает от этого. На данный момент более 150 населенных пунктов отрезано из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»). По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России для контроля и координации работы спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.

Помимо этого, 7 апреля сообщалось, что в Алтайском крае подтоплены 121 дом и 513 приусадебных участков. В главном управлении МЧС России уточнили, что специалисты уже откачали 147 тыс. куб. м талой воды и отсыпали 3,4 тыс. куб. м грунта в низменных участках, и эти работы продолжаются. Ликвидацией последствий паводка в Алтайском крае занимаются 1141 человек и 554 единицы техники.