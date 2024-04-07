Власти Орска сообщили о четырех не связанных с подтоплением в городе смертях

В Орске Оренбургской области погибли четыре человека, но их смерти не связаны с подтоплением города после прорыва дамбы. Об этом 7 апреля сообщили в мэрии Орска.

«Погибли четыре человека. У двоих был сердечный приступ, у одного — естественная смерть, еще один совершил суицид. Смерти в результате паводка не зафиксировано», — сказали в мэрии «РИА Новости».

Накануне в микрорайоне Старый город в Орске нашли тела двух человек. Уже тогда появилась версия, что они умерли не от утопления.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи населению и устранения последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы. После прорыва дамбы уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек.

Утром на следующий день мэр города Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и серьезно пострадает от этого. После повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода достигла центра Орска. На данный момент более 150 населенных пунктов отрезано из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»). По поручению президента России Владимира Путина в регион прилетел глава МЧС России Александр Куренков для контроля и координации работы спасателей.