В Старом городе в Орске найдены тела двух человек
В микрорайоне Старый город в Орске Оренбургской области обнаружены тела двух человек. Об этом 6 апреля сообщили «Известиям» в правительстве региона.
Предварительно, смерти этих людей не связаны с утоплением.
Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Для тех, у кого нет возможности уехать самостоятельно, организованы автобусы. Утром 6 апреля правительство Оренбургской области сообщило, что вывезены 711 человек, в том числе 210 детей, а вода добралась до более чем 2,4 тыс. жилых домов и 3065 придомовых территорий.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Орске для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы активно работают все необходимые силы. В городе подготовлены ПВР на 6,5 тыс. человек. Утром 6 апреля мэр Орска Василий Козупица заявил, что один из прорывов получилось устранить, но микрорайон Старый город уже наполовину подтопило, и он сильно пострадает от этого. Тогда же корреспондент «Известий» Кирилл Ольков сообщил, что дорога в микрорайон затоплена.
Мэр Оренбурга Сергей Салмин 5 апреля отметил, что уровень воды в реках Урал и Сакмара поднимается выше ежегодной нормы. Так, в течение суток уровень воды в Урале на территории Оренбурга вырос на 91 см и составляет 778 см. Это уже выше неблагоприятной отметки, и вода еще прибывает. 2 апреля в Оренбурге для пропуска талых вод и их отвода от жилых домов начали раскапывать дороги.