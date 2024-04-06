«Известия» показали затопленную дорогу в Старый город в Орске

Затоплена дорога, ведущая в микрорайон Старый город в Орске Оренбургской области. Кадры в субботу, 6 апреля, показали «Известия».

«Сейчас так выглядит дорога на Старый город, причем до центра Орска всего, наверное, километра три», — отметил корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

На кадрах, снятых корреспондентом, видна затопленная дорога в микрорайон, по которой пока могут двигаться автомобили. Важно, что проходимость сохраняется только для большегрузов, а на более дальних участках дороги ситуация еще сложнее, там уже нельзя проехать.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Для тех, у кого нет возможности уехать самостоятельно, организованы автобусы.

Сотрудники МЧС проводят эвакуацию жителей из зоны возможного подтопления в Орске. Утром 6 апреля правительство Оренбургской области сообщило, что вывезены 711 человек, в том числе 210 детей, а вода добралась до более чем 2,4 тыс. жилых домов и 3065 придомовых территорий.

Глава Оренбургского района Василий Шмарин попросил жителей не дожидаться спасательных служб, а эвакуироваться самим, уезжая к родным или обращаясь в администрацию своих населенных пунктов, чтобы получить место в пункте временного размещения (ПВР).

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в Орске для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы активно работают все необходимые силы. В городе подготовлены ПВР на 6,5 тыс. человек. Утром 6 апреля мэр Орска Василий Козупица заявил, что один из прорывов получилось устранить, но микрорайон Старый город уже наполовину подтопило, и он сильно пострадает от этого.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин 5 апреля отметил, что уровень воды в реках Урал и Сакмара поднимается выше ежегодной нормы. Так, в течение суток уровень воды в Урале на территории Оренбурга вырос на 91 см и составляет 778 см. Это уже выше неблагоприятной отметки, и вода еще прибывает. 2 апреля в Оренбурге для пропуска талых вод и их отвода от жилых домов начали раскапывать дороги.