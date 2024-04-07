Глава МЧС Куренков вылетел в пострадавшую от масштабного паводка Оренбургскую область

Глава МЧС Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область, пострадавшую от масштабного паводка, сообщила пресс-служба ведомства 7 апреля.

«Министр посетит наиболее пострадавший от паводка город Орск. В городе Куренков лично проконтролирует меры по ликвидации последствий случившегося, а также координацию действий сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС», — сказано в Telegram-канале МЧС России.

Там добавили, что ранее глава ведомства распорядился своевременно усилить группировку спасателей и техники для оказания всесторонней помощи населению.

6 апреля президент России Владимир Путин поручил Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область для организации всей необходимой работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий природного бедствия.

Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. К эвакуации людей спасатели приступили сразу. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ночью сообщил, что в Орске для помощи населению и устранения последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы. В Орске действуют 12 пунктов временного размещения. Власти увеличат их число в случае необходимости. Известно, что в городе после прорыва дамбы уже эвакуировали более 1,1 тыс. человек.

Утром 6 апреля мэр города Василий Козупица сообщил, что один из прорывов удалось устранить, но микрорайон Старый город наполовину подтоплен и сильно пострадает от этого.

На данный момент известно, что более 150 населенных пунктов отрезаны из-за паводковых вод в Оренбургской области. Также сообщалось, что подтоплено 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности (ч. 1 ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», ч. 1 ст. 293 «Халатность»). Также по поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Оренбургскую область вылетел дополнительный эшелон спасателей для ликвидации последствий паводка и оказания помощи населению.