В Донецке 11 мирных жителей, в том числе двое детей, пострадали при обстрелах города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в субботу, 6 апреля. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«ВФУ (Вооруженные формирования Украины. — Ред.) сегодня вечером обстреляли Буденновский район Донецка, целенаправленно били по жилому массиву. По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей: двое детей (мальчики 2010 и 2011 годов рождения, ранения средней степени тяжести), женщины 1960, 1964 и 2000 годов рождения, мужчины 1959 и 1977 годов рождения», — написал Пушилин в Telegram-канале.

По словам главы региона, в Петровском районе города после ударов украинской армии ранения получили женщины 1941 и 1952 годов рождения, в Куйбышевском — мужчина 1961 года рождения. В Никитовском районе Горловки — женщина 1960 года рождения, уточнил чиновник.

Он добавил, что в результате атаки повреждены девять жилых домостроений в Куйбышевском, Петровском, Буденновском районах Донецка, в Никитовском районе Горловки, а также больница в Куйбышевском районе Донецка.

Днем 6 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Белгородской областью один украинский беспилотник. Утром в этот же день сообщалось, что над регионом средствами противовоздушной обороны было сбито 10 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire украинской армии. В результате обстрела были повреждены фасады и кровля в двух частных жилых домовладениях села Вязовое Краснояружского района.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что попал под обстрел ВСУ, когда совершал пробежку. Он подчеркнул, что руководство области продолжит принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности местных жителей.

В этот же день «Известия» показали приграничную Козинку под Белгородом после обстрелов ВСУ. Корреспондент издания Владислав Харченко обратил внимание, что почти все дома в селе пустуют, поскольку людей оттуда эвакуировали в безопасные места. Многие жилища также были разрушены после прилетов снарядов ВСУ. В Козинке каждый день находят и обезвреживают противопехотные фугасные мины «Лепесток» и из-за этого ходить по улицам села небезопасно, рассказал корреспондент.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.