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«Известия» показали приграничную Козинку под Белгородом после обстрелов ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Село Козинка в приграничной зоне Белгородской области в числе других населенных пунктов пострадало от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как выглядит Козинка после атак украинской армии, показали «Известия» 6 апреля.

Корреспондент «Известий» Владислав Харченко отметил, что боевики наносили удары по населенному пункту из украинского села Лукашовка.

«Проносимся по улицам Козинки. Всё ближе и ближе к границе подбираемся. Тут повсюду воронки, разбросаны боеприпасы, окна открыты. Вражеских дронов здесь очень много», — продемонстрировал Харченко.

Он обратил внимание, что почти все дома в селе пустуют, поскольку людей оттуда эвакуировали в безопасные места. Многие жилища также были разрушены после прилетов снарядов ВСУ.

В Козинке каждый день находят и обезвреживают противопехотные фугасные мины «Лепесток», и из-за этого ходить по улицам села небезопасно, рассказал корреспондент.

Полный репортаж об обстановке в приграничной зоне смотрите в «Итоговой программе» с Петром Марченко в воскресенье, 7 апреля, в 23:00 на телеканале РЕН ТВ.

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Ранее, 3 апреля, Харченко показал последствия обстрелов ВСУ в селе Глотово Белгородской области. Глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев тогда отметил, что о восстановлении населенных пунктов пока говорить рано, так как разрушения мирных кварталов растут в геометрической прогрессии.

До этого, 29 марта, Гладков заявил, что около 1,4 тыс. жилых объектов получили повреждения из-за украинских обстрелов населенных пунктов Белгородского района с 11 марта. По данным губернатора, наибольшее количество разрушений пришлось на поселки Майский, Разумное, Новосадовый, Таврово, Дубовое и Октябрьский, а также села Беловское и Никольское.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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