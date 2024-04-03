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«Известия» показали разрушения от обстрелов в приграничном Глотово Белгородской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В селе Глотово Белгородской области, которое находится в нескольких километрах от границы с Украиной, разрушены дома, а дороги — в воронках от прилетевших снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О ситуации в приграничных населенных пунктах рассказал 3 апреля побывавший там корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

«Передвигаться здесь нужно оперативно, так как вражеские «птицы» не дремлют. Атакуют и мирные машины. Специально едем на автомобиле без опознавательных знаков, на гражданской, ну и окошки приоткрыты. Это необходимая мера, чтобы мониторить небо», — комментирует журналист перемещение по селу.

Харченко отмечает, как серьезно поврежден памятник бойцам 309-й стрелковой дивизии, которая защищала Глотово от фашистской армии в 1943 году. Таблички с фотографиями местных героев прошиты осколками. Опустевшие улицы патрулируют военные, почти всех местных жителей уже эвакуировали.

«Идут обстрелы очень часто. Вчера Козинку (приграничное село в Белгородской области. — Ред.) полдня били, били минометы, РСЗО (реактивные системы залпового огня. — Ред.). Практически полсела уничтожено. Самое обидное, что уничтожена церковь, которую только-только отреставрировали, школа, в прошлом году там закончили капитальный ремонт. Разбито очень сильно всё», — поделился командир третьего взвода, 1-й роты батальона «Преображенский» Александр Тараник.

Глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев отметил, что о восстановлении пока говорить рано, так как разрушения мирных кварталов растут в геометрической прогрессии.

В ответ на удары Вооруженных сил Украины по территории Белгородской области каждый день на боевые вылеты здесь выходит российская авиация. Вертолеты отрабатывают по позициям ВСУ в приграничных населенных пунктах, активно поражая противника.

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1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле Белгорода и Белгородского района в тот день со стороны ВСУ число пострадавших достигло 10 человек. Также в Белгороде из-за атаки ВСУ повреждены 82 квартиры в 23 многоквартирных зданиях и в семи частных домах.

Тогда же корреспондент «Известий» Владислав Харченко показал последствия взрыва снаряда на веранде одного из частных домов Белгорода. Здание выгорело, но его обитатели не пострадали.

До этого, 29 марта, Гладков сообщил, что около 1,4 тыс. жилых объектов получили повреждения из-за украинских обстрелов населенных пунктов Белгородского района с 11 марта. По данным губернатора, наибольшее количество разрушений пришлось на поселки Майский, Разумное, Новосадовый, Таврово, Дубовое и Октябрьский, а также села Беловское и Никольское.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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