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Число пострадавших при обстреле Белгорода достигло 10 человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Число пострадавших при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до 10 человек. Об этом 1 апреля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате первого обстрела количество пострадавших увеличилось до 10 человек, трое из которых отпущены домой на амбулаторное лечение», — написал губернатор.

Еще семь человек остаются в больницах города с осколочными ранениями и получают необходимую помощь, уточнил он.

Гладков также рассказал, что в Белгороде из-за обстрела ВСУ повреждены 82 квартиры в 23 многоквартирных зданиях и в семи частных домах. Есть разрушения на четырех социальных и пяти хозяйственных объектах. Поврежден 41 автомобиль.

Губернатор отметил, что в поселке Дубовое Белгородского района посечены фасады, крыши, заборы и разбиты стекла в семи частных домах. В восьми квартирах двух многоквартирных домов выбиты окна. Повреждены также шесть автомобилей.

В селе Таврово посечены крыши 11 частных домов, и в трех из них есть разрушения ворот и теплиц. Повреждены четыре автомобиля.

В поселке Майский пострадали стекла частных домов и теплицы предприятия. В селе Никольское осколками посекло крыши трех частных домов, а в поселке Разумное — одного. Крыша пробита и в таунхаусе в селе Репное. В поселке Новосадовый от осколков снаряда пострадала крыша автомобиля, сообщил глава региона.

Оперативные службы уточняют данные о последствиях обстрела.

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Ранее в этот день Гладков сообщал, что один из раненных при обстрелах Белгорода и Белгородского района находится в тяжелом состоянии. Кроме осколочных ранений у пострадавших были и баротравмы.

Тогда же корреспондент «Известий» Владислав Харченко показал последствия взрыва снаряда на веранде одного из частных домов Белгорода. Здание выгорело, но его обитатели не пострадали.

В тот же день из-за обстрела ВСУ в регионе без света остались восемь населенных пунктов: Графовка, Романовка, Надежевка, Демидовка, Поповка, Репяховка, Прилесье, а также Новорепяховка. Пострадала и линия газоснабжения.

Ранее в тот же день в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность, которую позже отменили. В Минобороны РФ сообщили, что около 16:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом 17 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Около 18:30 мск, по данным Минобороны, было сбито 19 снарядов РСЗО Vampire.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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