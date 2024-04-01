Над Белгородской областью уничтожены 19 снарядов РСЗО Vampire

Над Белгородской областью сбито 19 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом 1 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Около 18:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО 19 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — заявили в министерстве.

Ранее 1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали девять человек. Один из них в тяжелом состоянии, все они госпитализированы с баротравмами и осколочными ранениями. При этой атаке также были повреждены жилые дома, школа и автомобили.

Тогда же корреспондент «Известий» Владислав Харченко показал разрушения в одном из частных домов Белгорода, на веранде которого разорвался снаряд. Здание выгорело, но жившие в нем люди не пострадали.

В тот же день из-за обстрела ВСУ в регионе без света остались восемь населенных пунктов: Графовка, Романовка, Надежевка, Демидовка, Поповка, Репяховка, Прилесье, а также Новорепяховка. Была повреждена и линия газоснабжения.

Ранее в тот день в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность, которую позже отменили. В Минобороны РФ сообщили, что около 16:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом 17 снарядов РСЗО Vampire.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.