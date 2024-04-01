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Над Белгородской областью сбито 17 снарядов РСЗО Vampire

МО: над Белгородской областью сбито 17 украинских снарядов РСЗО Vampire
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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire над территорией Белгородской области. Об этом 1 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена около 16:00.

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Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности в регионе. Он призвал жителей укрыться в безопасных местах.

Накануне, 31 марта, Гладков сообщил о гибели мирной жительницы в селе Дунайка Грайворонского городского округа Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Женщина скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи.

В тот же день в регионе при обстреле была ранена женщина. С места происшествия о случившемся рассказал корреспондент «Известий» Владислав Харченко. Произошло прямое попадание в дом. В тот момент там находилась хозяйка и ее супруг. Женщина получила незначительные ранения, супруг не пострадал.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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