Женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ села в Белгородской области

Мирная жительница погибла в селе Дунайка Грайворонского городского округа Белгородской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 31 марта губернатор региона Вячеслав Гладков.

«<...> женщина в момент обстрела находилась на улице. От полученных ран она скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, повреждены четыре частных домовладения, хозпостройка и три автомобиля. Также зафиксированы повреждения линии газо- и электроснабжения. На месте работают оперативные службы.

Ранее в этот же день в регионе при обстреле была ранена женщина. С места происшествия о случившемся рассказал корреспондент «Известий» Владислав Харченко. В результате обстрела произошло прямое попадание в дом. В этот момент там находилась хозяйка и ее супруг. Женщина получила незначительные ранения, супруг не пострадал.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.