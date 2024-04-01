При обстреле Белгорода и Белгородского района пострадали девять человек

Девять человек пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 1 апреля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 17 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, 9 человек пострадали», — написал губернатор.

По данным Гладкова, один пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением груди и сквозной травмой стопы. Его дочь при обстреле получила баротравму. Еще у семи человек такие же баротравмы и различные осколочные ранения. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывают качественную помощь.

В Белгороде после обстрела в 13 квартирах восьми жилых домов выбиты окна, повреждены и три частных дома. Также снаряд сильно посек фасад школы №41 — у здания расколота облицовочная плитка и выбиты около 20 стекол. Кроме того, атака ВСУ затронула три автомобиля, один из них сгорел.

В селе Таврово и поселке Дубовое Белгородского района по два дома повреждены осколками от снарядов ВСУ, сбитых средствами противовоздушной обороны (ПВО). В поселке Новосадовый такие осколки посекли крышу автомобиля. Кроме того, в поселке Майский в одном из домов разбиты оконные стекла.

В Белгороде и Белгородском районе работают оперативные службы, которые уточняют данные о последствиях обстрела.

Корреспондент «Известий» Владислав Харченко побывал у одного из домов в районе Белгорода Харьковская гора и показал разрушения. Снаряд упал на веранду частного дома, на кадрах видны обгоревшие доски, которые еще продолжают тлеть. Во дворе разбросаны изрешеченные осколками части металлической кровли. Здание выгорело, но его обитатели не пострадали.

Также на видео попали поврежденные при атаке автомобили, в том числе и сгоревший.

Ранее 1 апреля из-за обстрела ВСУ в Белгородской области без света остались восемь населенных пунктов: Графовка, Романовка, Надежевка, Демидовка, Поповка, Репяховка, Прилесье, а также Новорепяховка. Также пострадала и линия газоснабжения.

В тот же день в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность, которую позже отменили. В Минобороны РФ сообщили, что около 16:00 средства ПВО сбили над регионом 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.