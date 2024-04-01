Восемь белгородских населенных пунктов остались без света после обстрела ВСУ

В результате обстрела Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) без света остались восемь населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в понедельник, 1 апреля.

«Под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что без света остались восемь населенных пунктов: Графовка, Романовка, Надежевка, Демидовка, Поповка, Репяховка, Прилесье, а также Новорепяховка.

В селе Поповка, которое попало под украинский обстрел, также была повреждена линия газоснабжения.

По словам губернатора, аварийные службы приступят к работам по ликвидации последствий атаки со стороны ВСУ, после того как согласуют это с Минобороны России.

Ранее в это день в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Позже она была отменена. В Минобороны РФ сообщили, что около 16:00 средства противовоздушной обороны сбили над территорией региона 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.