Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин наградил сотрудников специального летного отряда «Россия»
Туризм
Шри-Ланка до 30 апреля продлила для россиян бесплатный визовый режим
Общество
Пушилин обвинил Киев в затягивании конфликта для удержания власти
Мир
Треть жителей США в ходе опроса поддержала идею депортации принца Гарри
Мир
На Украине повторно проверят военно-врачебные комиссии на коррупцию
Общество
Власти Амурской области окажут семьям погибших горняков финансовую помощь
Общество
Для пересдачи ЕГЭ организуют два резервных дня
Общество
Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и до +20 градусов 1 апреля
Мир
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Политика
ВККС рекомендовала кандидатуру Подносовой на должность председателя ВС РФ
Мир
Лавров обсудил с главой МИД Турции Фиданом безопасность в Черном море
Мир
Израильская полиция задержала сестру лидера ХАМАС Исмаила Хания
Общество
Семьи горняков рудника «Пионер» получат выплату их годового заработка
Мир
Bloomberg узнало о недовольстве американской молодежи Байденом из-за экономики
Общество
Срок временного пребывания иностранцев в РФ могут сократить до 90 дней в течение года
Политика
Политолог назвал Зеленского узурпатором из-за отмены президентских выборов
Сюжет:

Восемь белгородских населенных пунктов остались без света после обстрела ВСУ

Гладков: после обстрела ВСУ без света остались 8 белгородских населенных пунктов
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Игорь Чигарев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате обстрела Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) без света остались восемь населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в понедельник, 1 апреля.

«Под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что без света остались восемь населенных пунктов: Графовка, Романовка, Надежевка, Демидовка, Поповка, Репяховка, Прилесье, а также Новорепяховка.

В селе Поповка, которое попало под украинский обстрел, также была повреждена линия газоснабжения.

По словам губернатора, аварийные службы приступят к работам по ликвидации последствий атаки со стороны ВСУ, после того как согласуют это с Минобороны России.

Официальная диверсия: британцы участвуют в подготовке атак на Белгород
Как военные Соединенного Королевства работают на Украину и чего ожидать от других стран-членов НАТО

Ранее в это день в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Позже она была отменена. В Минобороны РФ сообщили, что около 16:00 средства противовоздушной обороны сбили над территорией региона 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024