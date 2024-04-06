Над Белгородской областью уничтожены 10 снарядов РСЗО Vampire

Над Белгородской областью сбито 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Утром 6 апреля текущего года пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) 10 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», ― сказано в Telegram-канале ведомства.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате обстрела были повреждены фасады и кровля в двух частных жилых домовладениях в селе Вязовое Краснояружского района. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

«Повреждены фасады и кровля в двух частных жилых домовладениях, также осколком от снаряда посечена хозпостройка. Есть повреждения на линии электроснабжения. Оперативные и аварийные службы работают на месте», ― прокомментировал глава региона в Telegram-канале.

Позднее Гладков сообщил, что в Белгороде в результате атаки ВСУ получили повреждения 12 многоквартирных домов, в которых выбило окна. Также сообщается, что из-за воздушной атаки «был посечен фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники № 4, повреждена кровля спортивного комплекса «Луч» и поврежден фасад здания коммерческого предприятия. По предварительной информации, посечено три автомобиля».

Кроме того, в Белгородском районе из-за нападения воздушных сил украинской армии в поселке Дубовое сгорел один частный дом, еще в четырех многоквартирных домах были повреждены фасады и выбиты окна.

«Также пробита кровля одного частного домовладения. В поселке Майский повреждена кровля в одном частном домовладении. В селе Никольское посечены кровли двух частных домовладений. В селе Таврово пробита кровля и выбиты окна в одном частном домовладении», ― продолжил Гладков.

Информация о пострадавших уточняется, отметил он.

Утром этого дня в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Также о ракетной опасности сообщалось в предыдущий день.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных