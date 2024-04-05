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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

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Фото: ТАСС/Павел Колядин
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Предупреждение о ракетной опасности объявлено в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщили в главном управлении МЧС России по Белгородской области.

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность (с 10:46 мск. — Ред.). По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Чуть позже ракетную опасность объявили в Шебекинском городском округе. Спустя приблизительно 10 минут предупреждение в обоих случаях было отменено.

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Ранее, в ночь на 5 апреля, в МЧС по региону предупреждали об опасности атаки беспилотников, а затем обстрелах сел Репяховка и Вязовое в Краснояружском районе.

Накануне вечером Минобороны РФ сообщило, что около 20:30 мск силы ПВО уничтожили над Белгородской областью украинский беспилотник.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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