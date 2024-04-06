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Губернатор Белгородской области рассказал, как попал под обстрел ВСУ на пробежке

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Фото: ТАСС/Евгений Силантьев
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который утром 6 апреля попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал, как прятался от взрывов в модульной конструкции.

Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Во время пробежки убедился в очередной раз в эффективности тех решений, которые вместе с вами принимаем. Начали работать сирены, звуковое оповещение ракетной опасности — и укрылся в модульной конструкции», — рассказал глава региона.

Он подчеркнул, что руководство области продолжит принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности местных жителей.

По словам Гладкова, в результате обстрела ВСУ никто не пострадал, повреждения получили пять автомобилей, семь многоквартирных домов и административное здание, еще один дом в поселке Дубовое загорелся.

«Занимаемся оценкой, будем помогать с восстановлением всем жителям, как обычно», — отметил губернатор.

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Этим утром также сообщалось, что над Белгородской областью средствами противовоздушной обороны было сбито 10 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire украинской армии. В результате обстрела были повреждены фасады и кровля в двух частных жилых домовладениях села Вязовое Краснояружского района. По предварительной информации, пострадавших нет.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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