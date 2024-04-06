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Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
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Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

МО РФ: силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
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Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над Белгородской областью один украинский беспилотник. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщили в Министерстве обороны России.

«Около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА (беспилотного летательного аппарата. — Ред.) самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отмечается в публикации российского оборонного ведомства в Telegram-канале.

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Утром 6 апреля сообщалось, что над Белгородской областью средствами противовоздушной обороны было сбито 10 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire украинской армии. В результате обстрела были повреждены фасады и кровля в двух частных жилых домовладениях села Вязовое Краснояружского района.

Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), когда совершал пробежку. Он подчеркнул, что руководство области продолжит принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности местных жителей.

В этот же день «Известия» показали приграничную Козинку под Белгородом после обстрелов ВСУ. Корреспондент издания Владислав Харченко обратил внимание, что почти все дома в селе пустуют, поскольку людей оттуда эвакуировали в безопасные места. Многие жилища также были разрушены после прилетов снарядов ВСУ. В Козинке каждый день находят и обезвреживают противопехотные фугасные мины «Лепесток» и из-за этого ходить по улицам села небезопасно, рассказал корреспондент.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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