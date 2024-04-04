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Финны продлили закрытие границы с РФ «до дальнейшего уведомления»

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Правительство Финляндии продлило закрытие КПП на границе с Россией «до дальнейшего уведомления», сообщается 4 апреля на сайте финского кабмина.

«Правительство решило, что пункты пересечения границы на сухопутной границе между Финляндией и Россией останутся закрытыми с 15 апреля 2024 года», — сказано в сообщении.

Решение остается в силе до дальнейшего уведомления, «но не дольше, чем необходимо».

Кроме того, будут закрыты для туристов пункты пересечения границы для морского сообщения в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.

«Закрывая пункты пересечения границы для морского транспорта и прогулочных судов, правительство готовится к тому, что инструментальная миграция может распространиться на морское движение с наступлением весны», — говорится в заявлении правительства.

Отмечается, что с 15 апреля подать заявления о предоставлении международной защиты можно будет в других пунктах пропуска для морского и воздушного сообщения.

Сюда нельзя: зачем финские власти пытаются отгородиться от России
Финляндия готовится к закрытию пограничных КПП

В предыдущий раз Финляндия продлевала закрытие границы с Россией до 14 апреля. Глава МВД Мари Рантанен объяснила это тем, что в районе российской границы проживают, «возможно, тысячи мигрантов», которые ждут возможности продолжить путь и приехать на финскую территорию.

До этого, 7 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Финляндия не хочет обсуждать с Россией якобы исходящие со стороны российской границы угрозы для безопасности и уклоняется от прямого диалога пограничных служб. Дипломат подчеркнула, что ответственность за решение закрыть российско-финскую границу полностью лежит на Хельсинки.

Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией 30 ноября 2023 года под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. 14 декабря государство ненадолго возобновило работу двух КПП — «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)». За это время российско-финскую границу пересекли почти 5,5 тыс. человек и 3 тыс. легковых и грузовых автомобилей. Однако в тот же день финские власти приняли решение повторно закрыть КПП до 14 января.

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