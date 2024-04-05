Синоптик спрогнозировал до +14 градусов в выходные в Москве
В выходные, 6 и 7 апреля, в Москве ожидается потепление — в воскресенье воздух прогреется до 14 градусов тепла. Об этом «Известиям» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Он отметил, что сегодня, 5 апреля, самый холодный день с начала месяца. Температура воздуха ночью составила –2…–4 градуса, а днем прогнозируется около +5…+7.
«Но с субботы начнется постепенное повышение температуры. Ветер переходит с юго-восточного на западный, юго-западной, возможен небольшой дождь. К воскресенью температура поднимается до +14 градусов, осадков в этот день не ожидается», — рассказал Шувалов.
По его словам, в выходные прогнозируется преимущественно облачная погода без сильного ветра.
«Еще более теплая погода ждет нас в начале следующей неделе, когда ожидается до 18 градусов тепла», — добавил синоптик.
3 апреля на столицу обрушилась непогода, которая сопровождалась температурными перепадами и сильным ветром. Его порывы превышали 21 м/c. Было объявлено экстренное предупреждение. Из-за непогоды закрыли парки, а городские службы перевели в режим повышенной готовности. Мэр Сергей Собянин сообщил о двух погибших и 15 пострадавших. На следующий день представитель экстренных служб рассказал, что всего было госпитализировано 16 человек.