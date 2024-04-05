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Синоптик спрогнозировал до +14 градусов в выходные в Москве

Синоптик Шувалов: в эти выходные в Москве ожидается до 14 градусов тепла
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В выходные, 6 и 7 апреля, в Москве ожидается потепление — в воскресенье воздух прогреется до 14 градусов тепла. Об этом «Известиям» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он отметил, что сегодня, 5 апреля, самый холодный день с начала месяца. Температура воздуха ночью составила –2…–4 градуса, а днем прогнозируется около +5…+7.

«Но с субботы начнется постепенное повышение температуры. Ветер переходит с юго-восточного на западный, юго-западной, возможен небольшой дождь. К воскресенью температура поднимается до +14 градусов, осадков в этот день не ожидается», — рассказал Шувалов.

По его словам, в выходные прогнозируется преимущественно облачная погода без сильного ветра.

«Еще более теплая погода ждет нас в начале следующей неделе, когда ожидается до 18 градусов тепла», — добавил синоптик.

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3 апреля на столицу обрушилась непогода, которая сопровождалась температурными перепадами и сильным ветром. Его порывы превышали 21 м/c. Было объявлено экстренное предупреждение. Из-за непогоды закрыли парки, а городские службы перевели в режим повышенной готовности. Мэр Сергей Собянин сообщил о двух погибших и 15 пострадавших. На следующий день представитель экстренных служб рассказал, что всего было госпитализировано 16 человек.

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