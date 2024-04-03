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Московские парки закрыли из-за непогоды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Столичные парки закрыты в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщается в Telegram-канале Мосгорпарка в среду, 3 апреля.

«Уважаемые посетители! Парки закрыты в связи погодными условиями. Об открытии парков мы сообщим дополнительно», — цитирует сообщение «Москва 24».

В пресс-службах Парка Горького и «Сокольников» заявили, что о возобновлении работы общественных пространств проинформируют дополнительно.

Кроме того, закрылись сад «Эрмитаж» и музей-заповедник «Коломенское», передает НСН.

Московский зоопарк также временно закрылся для посетителей. Дальнейшее решение о его работе будет приниматься исходя из погодных условий.

«Желтый» уровень погодной опасности из-за ветра будет действовать в городе до 23:00 среды, сообщается на сайте kp.ru. В Подмосковье предупреждение будет действовать до 01:00 4 апреля, о грозе — до 21:00 3 апреля.

По данным МЧС, в столице в течение дня ожидается ветер с порывами до 16–21 м/с, передает агентство городских новостей «Москва».

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Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра. В Комплексе городского хозяйства столицы попросили жителей столицы не укрываться под деревьями и не оставлять автомобили неподалеку от них, сообщает телеканал «360».

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