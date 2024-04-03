Городские службы перевели в повышенную готовность в Москве из-за сильного ветра

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра. Об этом 3 апреля сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы.

Как указано, до конца дня ожидается ветер, порывы которого могут достигать 21 м/с.

«Все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — приводятся в Telegram-канале ведомства слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

В связи с погодными условиями в комплексе попросили жителей столицы не укрываться под деревьями и не оставлять автомобили неподалеку от них.

Также из-за сильного ветра были временно закрыты Парк Горького и «Сокольники». В своих Telegram-каналах они предупредили, что об открытии сообщат позднее.

В Сети начали появляться видео непогоды. На кадрах можно увидеть деревья, упавшие от силы порывов ветра на машины.

Ранее в этот день столичная прокуратура сообщила, что на стройплощадке на юго-востоке Москвы погиб рабочий. На высоте на него упало ограждение, которое снесло порывом ветра.

3 апреля в Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра. В столичном управлении МЧС России предупредили, что порывы могут достигать 16–21 м/с, погодные условия сохраняться до 21:00. В ведомстве порекомендовали водителям снизить скорость движения, сохранять дистанцию от других транспортных средств, избегать внезапных маневров и не парковать автомобиль рядом с деревьями. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.