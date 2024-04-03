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В Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра

МЧС: экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за сильного ветра в среду
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра в среду, 3 апреля. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС России.

«Экстренное предупреждение: <...> 3 апреля в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 16–21 м/с», — указано в Telegram-канале ведомства.

Ожидается, что сильный ветер будет сохраняться до 21:00 мск. В связи с неблагоприятными погодными условиями в МЧС порекомендовали водителям снизить скорость движения, сохранять дистанцию от других транспортных средств, избегать внезапных маневров и не парковать автомобиль рядом с деревьями.

Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Кроме того, на период действия экстренного предупреждения рекомендуется не оставлять детей без присмотра.

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Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 2 апреля в Москве был установлен новый температурный рекорд, поскольку уже к 11:00 воздух на одной из метеостанций прогрелся до +18,8 градуса. Прежний рекорд для этого дня был зафиксирован в 1951 году.

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