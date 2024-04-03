В Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра
В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра в среду, 3 апреля. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС России.
«Экстренное предупреждение: <...> 3 апреля в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 16–21 м/с», — указано в Telegram-канале ведомства.
Ожидается, что сильный ветер будет сохраняться до 21:00 мск. В связи с неблагоприятными погодными условиями в МЧС порекомендовали водителям снизить скорость движения, сохранять дистанцию от других транспортных средств, избегать внезапных маневров и не парковать автомобиль рядом с деревьями.
Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Кроме того, на период действия экстренного предупреждения рекомендуется не оставлять детей без присмотра.
Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 2 апреля в Москве был установлен новый температурный рекорд, поскольку уже к 11:00 воздух на одной из метеостанций прогрелся до +18,8 градуса. Прежний рекорд для этого дня был зафиксирован в 1951 году.