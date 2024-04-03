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Ураган в Москве: сильный ветер снес деревья и металлоконструкции

В результате удара стихии погиб один человек
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Из-за сильного ветра в Москве 3 апреля закрыли главные парки и летние веранды ресторанов, синоптики обещают ливни вечером и ночью, температура понизится с +18 до 5–7 градусов тепла. Подробнее о погоде в столице — в материале «Известий».

Ураган в Москве 3 апреля: что случилось

Сильный ветер пришел в Москву днем 3 апреля, порывы достигали 16–21 м/с. В результате удара стихии в городе повалило несколько деревьев, снесло металлоконструкции. Одна из них, слетевшая в районе стройки многоэтажки на улице Южнопортовой, убила 62-летнего рабочего.

Ураганные порывы ветра сохранятся минимум до 21:00 мск, а вечером синоптики прогнозируют ливни. До 23:00 мск в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности. В Подмосковье предупреждение будет действовать до 01:00 4 апреля, о грозе — до 21:00 3 апреля.

Городские службы перевели в режим повышенной готовности, аварийные бригады инженерных компаний находятся на круглосуточном дежурстве, электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания, сообщает комплекс городского хозяйства.

москва
Фото: соцсети

В МЧС в связи с ударом стихии напомнили базовые правила поведения в непогоду. Так, водителям рекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам также рекомендовали выбирать маршруты вдали от деревьев и по возможности оставаться дома.

Об упавших деревьях и повреждении конструкций можно сообщить в единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53.

Молниеносная атака: как выжить в грозу
Непогода в городе может быть опаснее, чем в сельской местности

Последствия ураганного ветра в Москве 3 апреля

Из-за сильного ветра закрыли парк Горького и «Сокольники», сад «Эрмитаж» и музей-заповедник «Коломенское», а также зоопарк. Остановило работу колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ. Гостей летних веранд попросили зайти внутрь ресторанов и кафе.

пг
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

В пресс-службах парка Горького и «Сокольников» заявили, что о возобновлении работы общественных пространств проинформируют дополнительно.

Как правильно вести себя в непогоду

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал, как правильно вести себя в экстремальных погодных условиях.

Спасатель перечислил правила поведения в экстремальных погодных условиях

По его словам, во время непогоды важно позаботиться о своем спасении. От сильного ветра следует укрыться в капитальном здании, отойти подальше от окон и «не изображать из себя блогеров», снимая происходящее на смартфон.

Спасатель напомнил, что сильный ветер может снести фрагменты кровли, обшивки балконов и стекла, которые могут причинить серьезный вред. Поэтому, если нет возможности остаться дома, важно внимательно смотреть по сторонам.

От смерча лучше всего прятаться за капитальными конструкциями — переездами, мостами, тоннелями или в стационарных зданиях. Надежнее всего, подчеркнул спасатель, оставаться на первых этажах построек подальше от окон и дверей.

москва
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Жителям частных домов Щетинин посоветовал перед непогодой отключать газоснабжение и электроприборы и находиться в той комнате, где меньше окон и дверей.

Непогода в городе может быть даже опаснее, чем в сельской местности, отмечают эксперты. Как пояснял «Известиям» руководитель метеорологического отдела метеообсерватории МГУ, кандидат географических наук Павел Константинов, во время московских ураганов несколько людей погибли из-за удара электрическим током.

— В грозу разрываются коммуникации, энергосистемы, из-за этого может пострадать человек. При этом с точки зрения прямого удара молний городская улица безопаснее, чем улица в сельской местности, — отметил он.

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