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Эксперты объяснили порядок действий при падении дерева на машину

«Авто.ру»: если на машину упало дерево, можно взыскать ущерб без каско
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Сегодня в Москве и области ожидаются похолодание, дожди и сильный ветер с порывами до 21 м/с, уже зафиксированы случаи повреждения машин деревьями. Если дерево упало на автомобиль, то возместить ущерб должна организация, на территории которой произошел инцидент. Об этом 3 апреля «Известиям» рассказали эксперты «Авто.ру».

Если у автомобилиста есть полис каско, ему следует позвонить в страховую компанию и рассказать о случившемся. Сотрудники компании подскажут, что делать дальше. При отсутствии полиса нужно оформить происшествие самостоятельно.

«Не спешите убирать ветки с машины — сначала лучше всё сфотографировать. Сделайте общие планы, на которых будут видны знаки, разметка на асфальте и другие детали ландшафта, которые помогут определить локацию. Также сфотографируйте все повреждения машины. Отдельное внимание обратите на пенек, чтобы потом было фотодоказательство состояния ствола дерева», — посоветовали эксперты.

Если рядом были очевидцы, то следует собрать у них свидетельства и взять контактные данные. Чтобы документально зафиксировать происшествие, стоит вызвать наряд полиции, а также представителей организации, которая отвечает за определенную территорию.

Если инцидент случился во дворе, то нужно обратиться к сотрудникам коммунальной службы или управляющей организации, если на частном паркинге — к представителям собственника, если на муниципальной парковке — к сотрудникам инженерных служб района. Они должны составить акт, в котором будет указан факт инцидента, повреждения машины и размер и состояние упавшего дерева. Также понадобится справка о погодных условиях в момент происшествия, для этого нужно обратиться в государственную метеослужбу. В Московском регионе это ФГБУ «Центральное УГМС».

Протокол от сотрудников полиции или Госавтоинспекции, акт от организации и справку необходимо передать в страховую компанию — они смогут оценить ущерб. Если полиса каско нет, то нужно обратиться в организацию, которая имеет лицензию на проведение независимой оценки. Автомобилист вправе потребовать сумму, которую подсчитали оценщики, с организации, в ведении которой находится территория. Если они не готовы пойти на это добровольно, нужно обращаться в суд, добавили эксперты.

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3 апреля в Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра. В столичном управлении МЧС России предупредили, что порывы могут достигать 16–21 м/с, погодные условия сохраняться до 21:00. В ведомстве порекомендовали водителям снизить скорость движения, сохранять дистанцию от других транспортных средств, избегать внезапных маневров и не парковать автомобиль рядом с деревьями. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

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