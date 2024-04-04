В Москве госпитализировали 16 пострадавших из-за непогоды. Об этом 4 апреля рассказал представитель экстренных служб.

«На стационарном лечении в больницах находятся 16 человек, в том числе двое детей», — сказал собеседник, слова которого приводит «РИА Новости».

Всего по данным экстренных служб, пострадали 17 человек. Там уточнили, что еще один находится на амбулаторном лечении.

Накануне, 3 апреля, на столицу обрушилась непогода, которая сопровождалась температурными перепадами и сильным ветром. Его порывы превышали 21 м/c. Было объявлено экстренное предупреждение. Из-за непогоды закрыли парки, а городские службы перевели в режим повышенной готовности. Позже мэр Сергей Собянин сообщил о двух погибших и 15 пострадавших.

1 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на этой неделе жителей Москвы ждет очень контрастная погода — от аномальных для этого времени +22 градусов в начале до –4 в конце. Он отметил, что с 4 апреля прогнозируется заметное понижение температуры, а в ночь на пятницу, 5 апреля, в столице ожидается похолодание до –2…–4.