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Синоптик спрогнозировал до 22 градусов тепла на этой неделе

Синоптик Шувалов: на этой неделе в Москве похолодает с +22 до –4 градусов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На этой неделе жителей Москвы ждет очень контрастная погода — от аномальных для этого времени +22 градусов в начале до –4 в конце. Об этом «Известиям» 1 апреля рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Неделя началась с аномально теплой погоды. Например, во вторник, 2 апреля, отклонение от нормы составит 12 градусов — эта средняя температура соответствует тому, что обычно наблюдается в конце мая. И дневная температура повысится до +20…+22 градусов», — рассказал Шувалов.

По его словам, такие значения выше рекорда максимальной температуры, зафиксированной в Москве 2 апреля 1951 года, на 4-5 градуса.

Однако, вторник — последний на этой неделе день с таким экстремальным теплом. Начиная со среды, погода изменится, подчеркнул синоптик.

«В среду, 3 апреля, ожидается кратковременный дождь, снижение температуры до +15…+16 градусов и порывистый ветер. В четверг, 4 апреля, еще более заметное понижение температуры — днем в Москве прогнозируется не выше +10 градусов», — рассказал он.

В ночь на пятницу, 5 апреля, по словам Шувалова, в столице ожидается похолодание до –2…–4. Днем же температура не поднимется выше +5…+8 градусов.

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Ранее в этот же день сообщалось, что в понедельник, 1 апреля, жителей Москвы ожидает облачная с прояснениями погода, а также возможные кратковременные дожди. Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +18 до +20 градусов. В Московской области днем прогнозируют от +16 до +21 градуса.

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