Синоптики пообещали москвичам облачную погоду и до +20 градусов 1 апреля
Облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди — такая погода ожидает жителей столичного региона 1 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +18 до +20 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +9.
В Московской области днем прогнозируют от +16 до +21 градуса, ночью похолодает до +6.
Ожидается южный ветер со скоростью 5–11 м/с, местами возможны порывы ветра до 15 м/с.
Атмосферное давление составит 741–743 мм ртутного столба.
Накануне, 31 марта, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сход постоянного снежного покрова в Москве прогнозируется к 4 апреля. Он добавил, что в Московской области снег сошел в Дмитрове, Клину, Можайске, Павловском Посаде, Коломне и других городах.