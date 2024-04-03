Собянин рассказал, как городские службы устраняют последствия непогоды
В Москве 3 апреля бушевала непогода — сильный ветер с перепадами температуры, порывы которого превышали 21 м/c. Из-за урагана в столице два человека погибли и 15 пострадали, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сообщения об опасности были на экранах города, табло оповещения ЦОДД и др. Но, к сожалению, не обошлось без жертв», — говорится в сообщении мэра в его Telegram-канале.
Собянин выразил соболезнования семьям погибших и добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Городские службы в оперативном режиме устраняют последствия непогоды.
Ранее в этот день в Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра. В столичном управлении МЧС РФ предупредили, что порывы могут достигать 16–21 м/с. В ведомстве порекомендовали водителям снизить скорость движения, сохранять дистанцию от других транспортных средств, избегать внезапных маневров и не парковать автомобиль рядом с деревьями.
Городские службы перевели в режим повышенной готовности. В тот же день столичная прокуратура сообщила, что на стройплощадке на юго-востоке Москвы погиб рабочий. На высоте на него упало ограждение, которое снесло порывом ветра.
В тот же день стало известно, что две женщины пострадали в результате падения дерева в парке. Дерево упало из-за сильного ветра и задело гуляющих. На месте происшествия дежурят сотрудники МЧС России.