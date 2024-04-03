Две женщины пострадали при падении дерева в московском парке

В Москве две женщины пострадали в результате падения дерева в парке 3 апреля. «Известия» публикуют кадры с места происшествия.

Дерево упало из-за сильного ветра и задело гуляющих женщин. Пострадавших осматривают медицинский работники, на данный момент угрозы их жизни нет. На месте происшествия дежурят сотрудники МЧС России.

Ранее, в этот день в Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра. В столичном управлении МЧС России предупредили, что порывы могут достигать 16–21 м/с, погодные условия сохранятся до 21:00. В ведомстве порекомендовали водителям снизить скорость движения, сохранять дистанцию от других транспортных средств, избегать внезапных маневров и не парковать автомобиль рядом с деревьями. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Городские службы перевели в режим повышенной готовности. В тот же день столичная прокуратура сообщила, что на стройплощадке на юго-востоке Москвы погиб рабочий. На высоте на него упало ограждение, которое снесло порывом ветра.