Посол РФ спрогнозировал эскалацию после удара Израиля по консульству Ирана

Удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по консульству Ирана в сирийском Дамаске приведет к серьезной эскалации в регионе, Москва будет следить за ответными действиями Тегерана. Об этом 2 апреля заявил посол РФ в Иране Алексей Дедов.

«Такие действия Израиля, разумеется, приводят к эскалации напряженности в регионе, а последний израильский удар приведет к очень заметной эскалации в регионе Ближнего Востока, негативно скажется на урегулировании соответствующих проблем», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он также указал, что последствия могут быть непредсказуемыми. При этом Иран оставляет за право на ответные шаги, однако пока нет понимания, какими они будут, добавил посол.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров.

В тот же день Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, пострадали двое местных жителей. По информации NBC News, который ссылается на двух американских чиновников, в администрации президента Джо Байдена напрямую уведомили Иран о непричастности США к атаке.

Позднее, 2 апреля, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильская армия будет проводить военные операции против всех противников, намекая на удар по иранскому консульству в Дамаске. По словам главы оборонного ведомства, Тель-Авив ведет войну на несколько фронтов, в наступлении и обороне. Российская сторона осудила израильский удар по консульству. Посольство РФ в Тегеране назвало атаку грубейшим нарушением международного права.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.