Глава суданского переходного Суверенного совета и главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Абдель Фаттах аль-Бурхан после начала спецоперации России по защите Донбасса осуществлял тайные поставки оружия Киеву. Об этом 6 марта пишет газета The Wall Street Journal.

Издание ссылается на данные, полученные от украинских и суданских военных чиновников, однако никаких конкретных доказательств не приводит.

Отмечается, что летом прошлого года, когда аль-Бурхан оказался «окружен повстанческими силами в столице страны», он якобы обратился напрямую за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Через несколько недель после этого, в середине августа, украинские подразделения спецназа, пишет СМИ, высадились в Судане и начали боевые действия, чтобы вытеснить из столицы повстанческие силы.

Ранее, 13 февраля, посол России в Судане Андрей Черновол заявил, что государства Запада, которые продвигают своих лиц к власти в Судане, несут ответственность за появление вооруженного конфликта в стране, который не заканчивается с весны 2023 года. Кроме того, он сообщил, что Судану пока не удалось завершить процедуру ратификации соглашения о создании базы Военно-морского флота (ВМФ) РФ в Порт-Судане на Красном море. Это связано, в частности, с роспуском парламента и внутриполитическим кризисом в стране, отметил дипломат.

Позже, 5 марта, министр иностранных дел Судана Али Садик Али заявил, что соглашение на размещение в стране базы ВМФ России будет рассматривать уже новый парламент. Скорее всего, решение будет положительным, предположил он.

Кроме того, 6 февраля, разведка суданской армии в военном округе Вади-Саидна в Омдурмане арестовала ряд действующих офицеров по обвинению в подготовке государственного переворота. По сведениям издания Al-Sudani, кампания по задержанию высокопоставленных офицеров может продолжиться.

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля 2023 года из-за разногласий между главнокомандующим ВС аль-Бурханом и руководителем Сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммедом Хамданом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в Хартуме.

В мае они подписали соглашение о гуманитарном перемирии сроком на семь дней. Однако уже через четыре дня стороны взаимно обвинили друг друга в его нарушении.