«Россияне предпочли оставаться вместе с суданцами в Хартуме»

Договоренности о строительстве логистической базы ВМФ РФ на Красном море не будут сорваны из-за политического кризиса в Судане , заявил в интервью «Известиям» посол страны в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж. Он пояснил, что армия Судана уже восстановила контроль над большинством провинций страны и проводит точечные операции против повстанцев в Хартуме. Посол также рассказал, какую помощь страна запросила у России и как, по его мнению, будет развиваться экономическое сотрудничество между государствами .

«Правительство уничтожило все базы СБР»

— В последний месяц весь мир следит за развитием событий в Судане. Что стало причиной политического кризиса, переросшего в военное противостояние?

— С 15 апреля мы следим за печальными событиями в Судане, за борьбой между национальной армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Чтобы ввести вас в контекст этого кризиса, нужно пояснить, что СБР — это часть армии Судана, эти подразделения изначально были сформированы для защиты границ страны и борьбы с нелегальной иммиграцией, торговлей людьми. Они должны были поддерживать армию Судана .

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Основная причина конфликта в том, что лидеры СБР не захотели присоединиться к армии и предложили срок в 10 лет для выполнения этого условия , тогда как национальная армия предлагала уложиться в два года. Для страны очень важно, чтобы была только одна национальна армия , которая будет защищать ее безопасность. Судан сейчас находится в стадии перехода к демократии, и, чтобы этот переход завершился, не может быть двух армий.

К сожалению, кажется, что лидеры СБР пошли против распоряжений командования армии , не хотели становиться ее частью, а хотели быть вне этой структуры. Это означает, что они еще 10 лет не собирались подчиняться приказам главнокомандующего ВС Судана. Армия на это не согласилась, тогда повстанцы мобилизовали силы в провинциях, чтобы идти на Хартум (столица Судана, где расположена правительственная резиденция. — «Известия»), а также захватили много оружия и военной техники, чтобы атаковать аэропорт на севере Судана.

Армия объявила ультиматум, что СБР должны покинуть столицу Судана, иначе это будет считаться нарушением приказа главнокомандующего. В тот же день должны были состояться переговоры между лидером СБР (Мохаммед Хамдан Дагало) и командующим армии Судана (Абдель Фаттах аль-Бурхан), но СБР атаковали резиденцию главнокомандующего и начали захватывать важные объекты инфраструктуры — аэропорт в Хартуме, штаб-квартиру армии, Дворец республики, редакции телеканалов и радиостанций . Несмотря на неожиданность происходящего, армия смогла преодолеть шок и начать оттеснять силы повстанцев. Вот как это всё началось.

Стоит упомянуть, что главнокомандующий издал приказ о роспуске СБР и об амнистии для членов — они могли присоединиться к армии либо просто выйти из состава подразделений. Правительство уничтожило все базы СБР, в том числе в провинциях Судана, — они потеряли свою материальную базу, каналы коммуникации и многих солдат. Сейчас они сосредоточены в Хартуме среди гражданского населения: солдаты совершают много преступлений, наносят вред мирным жителям, грабят магазины и банки , атакуют критически важные объекты инфраструктуры водоснабжения и электричества.

Фото: REUTERS/El-Tayeb Siddig

Армия не может атаковать их в Хартуме, потому что это принесет больше человеческих жертв и ущерба инфраструктуре , поэтому применяется другая стратегия — проводится операция в столице без нанесения ущерба мирному населению: атакуют конкретные военные объекты и подразделения, где они скрываются. Конечно, в результате этих операций также возникают проблемы гуманитарного характера.

— Есть ли у вас в распоряжении последние данные о пострадавших в результате конфликта?

— Последние данные по тем, кто был доставлен в госпитали, это порядка 480 человек, а всего пострадавших было около 2 тыс. Но, я думаю, на самом деле потерь гораздо больше, потому что на улицах до сих пор находят неопознанные тела погибших солдат из числа повстанцев, — и эти потери пока не подсчитаны.

«У нас нет недостатка в вооружениях и военной технике»

— Будут ли власти обращаться к международному сообществу за гуманитарной помощью? И обращалась ли ваша страна, в частности, к России?

— Судан обратился к братским государствам и международным организациям за гуманитарной и медицинской помощью . Мы также обратились к российскому правительству , направили им список необходимого нам медицинского оборудования и лекарств, в котором сейчас остро нуждается Судан. Мы ожидаем, что российское правительство даст нам оперативный ответ . При этом мы уже получили поддержку от стран — соседей по региону и международных организаций, таких как «Врачи без границ», МККК, ООН, а также от Омана, Саудовской Аравии, Катара и других стран.

Фото: REUTERS/Jok Solomun

— Намерена ли армия Судана обращаться к России за военно-технической поддержкой, дополнительными вооружениями?

— Нам не нужны дополнительные силы для того, чтобы победить. У нас нет недостатка в вооружениях и военной технике . Мы уверены в победе над повстанцами и работаем над этим. Как я уже сказал, все военные базы СБР за пределами Хартума были уничтожены — в начале конфликта было много боев в разных провинциях: в Дарфуре, в других районах. Сейчас там боев нет, армия установила контроль над всеми провинциями, проблема в том, что повстанцы распространились в Хартуме — это очень большой город, и армия не может уничтожать повстанцев, когда они используют мирных граждан как прикрытие. Они также атакуют больницы, устраивают там военные ставки, атакуют посольства, чтобы использовать их как укрытие, — они убили трех сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН, а также египетского дипломата.

— Многие страны, в том числе США, Франция, Япония, закрыли свои посольства в Судане и эвакуировали дипломатов, однако российская дипмиссия продолжает свою работу в Хартуме. Тем не менее более 200 человек, включая граждан стран СНГ и самого Судана, было эвакуировано в Москву силами ВКС России...

— Эвакуация прошла успешно, несмотря на атаки со стороны повстанцев на некоторые эвакуационные конвои , в частности, французский. Также была атака на турецкий самолет (при подлете к военной базе Вади-Сейдн. — «Известия»), было нападение на турецкого посла. Несмотря на это, правительство эвакуировало большинство иностранцев, работающих в Судане. Мы плотно работали с российским правительством, с Министерством обороны и МИДом по поводу эвакуации россиян из Судана .

Я должен подчеркнуть, что это очень хороший дружеский жест со стороны России, что Москва не закрыла посольство в Хартуме, оно продолжает свою работу, когда большинство посольств были эвакуированы или переведены в Порт-Судан . А русские всё еще там. Это очень дружеский жест, и я думаю, что суданцы этого никогда не забудут, — это знак, что россияне предпочли оставаться вместе с суданцами в Хартуме , помогать им и переживать с ними этот кризис.

Фото: TAСС/Zuma

«Мы бы хотели развивать и укреплять наши отношения с Россией»

— Как нынешний политический кризис скажется на нашем двустороннем сотрудничестве?

— У нас исторически складывались очень дружественные отношения с Россией с момента обретения независимости и установления дипломатических контактов. С тех пор они только улучшались. Политический кризис будет преодолен в ближайшее время, у правительства всё под контролем, мы продолжаем нашу работу как посольство, несмотря на все сложности. И мы бы хотели развивать и укреплять наши отношения с Россией как раньше, до всех событий, и даже больше .

— И лидер Судана по-прежнему собирается приехать на саммит Россия – Африка в июле?



— Да, он приедет на саммит в июле .

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Могут ли из-за текущей ситуации быть отложены или пересмотрены достигнутые ранее договоренности по строительству военно-логистической базы ВМФ РФ на Красном море?

— Вы знаете, этот вопрос уже обсуждался в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Судан в феврале, и сложность состоит в том, что это соглашение должно быть ратифицировано законодательным органом, а он еще не сформирован. У нас сейчас нет парламента, поскольку Судан находится в переходном периоде . Когда он завершится, у нас будет избранное правительство, которое сможет передать это соглашение в парламент для ратификации.

— То есть соглашение не будет отменено из-за текущих событий?

— Нет, это никак не скажется на соглашении. Может быть, только сроки сдвинутся из-за того, что политическое урегулирование в Судане должно возобновиться для завершения демократического процесса транзита власти.

Справка «Известий» Договор о создании пункта материально-технического обслуживания (МТО) ВМФ России на территории Судана был заключен в начале декабря 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ на Красном море не будет превышать 300 человек, одновременно там смогут находиться не более четырех российских военных кораблей для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа. В ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Хартум в 2022 году было подтверждено, что соглашение ожидает ратификации парламентом Судана, который будет сформирован по итогам политического урегулирования в стране.

— На сколько еще лет может растянуться политическое урегулирование?

— Этот вопрос сейчас обсуждается между различными политическими силами, партиями в Судане. Если бы не события 15 апреля...

Фото: AP Photo/Marwan Ali

Мы ведь уже практически были на завершающей стадии переговоров , все вопросы относительно перехода власти уже были решены, оставалось только провести реформу безопасности и интегрировать СБР в национальную армию. Теперь мы можем винить повстанцев в затягивании переходного процесса в Судане за счет развязывания этого конфликта в попытке захватить власть силой . Но как только это закончится и повстанцы будут повержены национальной армией, процесс транзита возобновится.

— И тогда мы сможем вернуться к обсуждению нашего экономического сотрудничества?

— Наше экономическое сотрудничество с Россией продолжается, мы как посольство не прекращали нашу работу и находимся в контакте с различными ведомствами по поводу продвижения экономического взаимодействия между нашими странами. У нас есть для этого политические механизмы — это межправкомиссия по сотрудничеству, которая объединяет разные министерства. Мы ожидаем, что следующая встреча пройдет до конца этого года, и там будут обсуждаться двусторонние проекты.

— В каких сферах сейчас развивается наше сотрудничество — геологоразведка, золотодобыча, нефтегазовая отрасль?

— Россияне сейчас активно заняты в сфере добычи золота в Судане , в прошлом году у нас была специальная секция межправкомиссии — было подписано много соглашений, в том числе по геологоразведке, разведке нефтяных и газовых месторождений, гидроэнергетике . Много проектов в процессе обсуждения и согласования.

Кроме того, Судан — это крупный сельскохозяйственный производитель , ФАО классифицировала нас как одну из трех стран, которые могли бы прокормить весь мир. Сельское хозяйство очень важно для нас. 70% ВВП Судана составляет деятельность в этой сфере, 80% населения занято в этой области. У нас также развито скотоводство, поэтому мы экспортируем за рубеж продукты как животного происхождения, так и сельского хозяйства.

— То есть Судан мог бы экспортировать в Россию, например, манго и другие фрукты. Ведутся ли переговоры в этом направлении?

— Разница в сезонах между Россией и Суданом позволяет нам поставлять зимой свежие фрукты, это было бы выгодно как для нас, так и для вас . Зимой в России недостаточно фруктов и овощей, а у нас очень много манго — около 60 видов, грейпфрутов, апельсинов. Мы уже начали работать над логистикой для экспорта в Россию, и надеюсь, мы в этом преуспеем . Главная проблема — это организация прямых рейсов между нашими странами, и мы обсуждали с российскими властями такую возможность, общались с суданскими перевозчиками, чтобы запустить прямое сообщение. Когда оно будет запущено, торговый обмен также будет увеличен, поскольку будет больше делегаций от бизнеса.

Фото: AP Photo/Marwan Ali

— Логистическая база ВМФ, когда она будет построена, сможет послужить как пункт погрузки для торговых кораблей?

— Эта база — вопрос военной инфраструктуры, но мы действительно могли бы использовать порты в Порт-Судане на Красном море для импорта товаров из России и экспорта из Судана.

— Судан также закупал в России зерно, как сейчас обстоит ситуация?

— Мы очень благодарны российскому правительству за поставку зерна в прошлом году — мы получили его на безвозмездной основе, и это был очень дружеский шаг с российской стороны . Мы также закупали зерно в России, потому что оно очень хорошее. Мы закупали большую часть зерна в РФ, но после начала <спецоперации> это стало сложно, и мы благодарны российскому правительству за то, что они отдают приоритет Судану как стране, особо нуждающейся в зерне и удобрениях.

Санкции против РФ осложнили доступ российским удобрениям на рынки развивающихся стран, и мы очень надеемся, что переговоры по зерновой сделке пройдут гладко и недостатка в продовольствии не возникнет, особенно в развивающихся странах, в Африке.