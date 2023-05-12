«Россияне предпочли оставаться вместе с суданцами в Хартуме»
Договоренности о строительстве логистической базы ВМФ РФ на Красном море не будут сорваны из-за политического кризиса в Судане, заявил в интервью «Известиям» посол страны в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж. Он пояснил, что армия Судана уже восстановила контроль над большинством провинций страны и проводит точечные операции против повстанцев в Хартуме. Посол также рассказал, какую помощь страна запросила у России и как, по его мнению, будет развиваться экономическое сотрудничество между государствами.
«Правительство уничтожило все базы СБР»
— В последний месяц весь мир следит за развитием событий в Судане. Что стало причиной политического кризиса, переросшего в военное противостояние?
— С 15 апреля мы следим за печальными событиями в Судане, за борьбой между национальной армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Чтобы ввести вас в контекст этого кризиса, нужно пояснить, что СБР — это часть армии Судана, эти подразделения изначально были сформированы для защиты границ страны и борьбы с нелегальной иммиграцией, торговлей людьми. Они должны были поддерживать армию Судана.
Основная причина конфликта в том, что лидеры СБР не захотели присоединиться к армии и предложили срок в 10 лет для выполнения этого условия, тогда как национальная армия предлагала уложиться в два года. Для страны очень важно, чтобы была только одна национальна армия, которая будет защищать ее безопасность. Судан сейчас находится в стадии перехода к демократии, и, чтобы этот переход завершился, не может быть двух армий.
К сожалению, кажется, что лидеры СБР пошли против распоряжений командования армии, не хотели становиться ее частью, а хотели быть вне этой структуры. Это означает, что они еще 10 лет не собирались подчиняться приказам главнокомандующего ВС Судана. Армия на это не согласилась, тогда повстанцы мобилизовали силы в провинциях, чтобы идти на Хартум (столица Судана, где расположена правительственная резиденция. — «Известия»), а также захватили много оружия и военной техники, чтобы атаковать аэропорт на севере Судана.
Армия объявила ультиматум, что СБР должны покинуть столицу Судана, иначе это будет считаться нарушением приказа главнокомандующего. В тот же день должны были состояться переговоры между лидером СБР (Мохаммед Хамдан Дагало) и командующим армии Судана (Абдель Фаттах аль-Бурхан), но СБР атаковали резиденцию главнокомандующего и начали захватывать важные объекты инфраструктуры — аэропорт в Хартуме, штаб-квартиру армии, Дворец республики, редакции телеканалов и радиостанций. Несмотря на неожиданность происходящего, армия смогла преодолеть шок и начать оттеснять силы повстанцев. Вот как это всё началось.
Стоит упомянуть, что главнокомандующий издал приказ о роспуске СБР и об амнистии для членов — они могли присоединиться к армии либо просто выйти из состава подразделений. Правительство уничтожило все базы СБР, в том числе в провинциях Судана, — они потеряли свою материальную базу, каналы коммуникации и многих солдат. Сейчас они сосредоточены в Хартуме среди гражданского населения: солдаты совершают много преступлений, наносят вред мирным жителям, грабят магазины и банки, атакуют критически важные объекты инфраструктуры водоснабжения и электричества.
Армия не может атаковать их в Хартуме, потому что это принесет больше человеческих жертв и ущерба инфраструктуре, поэтому применяется другая стратегия — проводится операция в столице без нанесения ущерба мирному населению: атакуют конкретные военные объекты и подразделения, где они скрываются. Конечно, в результате этих операций также возникают проблемы гуманитарного характера.
— Есть ли у вас в распоряжении последние данные о пострадавших в результате конфликта?
— Последние данные по тем, кто был доставлен в госпитали, это порядка 480 человек, а всего пострадавших было около 2 тыс. Но, я думаю, на самом деле потерь гораздо больше, потому что на улицах до сих пор находят неопознанные тела погибших солдат из числа повстанцев, — и эти потери пока не подсчитаны.
«У нас нет недостатка в вооружениях и военной технике»
— Будут ли власти обращаться к международному сообществу за гуманитарной помощью? И обращалась ли ваша страна, в частности, к России?
— Судан обратился к братским государствам и международным организациям за гуманитарной и медицинской помощью. Мы также обратились к российскому правительству, направили им список необходимого нам медицинского оборудования и лекарств, в котором сейчас остро нуждается Судан. Мы ожидаем, что российское правительство даст нам оперативный ответ. При этом мы уже получили поддержку от стран — соседей по региону и международных организаций, таких как «Врачи без границ», МККК, ООН, а также от Омана, Саудовской Аравии, Катара и других стран.
— Намерена ли армия Судана обращаться к России за военно-технической поддержкой, дополнительными вооружениями?
— Нам не нужны дополнительные силы для того, чтобы победить. У нас нет недостатка в вооружениях и военной технике. Мы уверены в победе над повстанцами и работаем над этим. Как я уже сказал, все военные базы СБР за пределами Хартума были уничтожены — в начале конфликта было много боев в разных провинциях: в Дарфуре, в других районах. Сейчас там боев нет, армия установила контроль над всеми провинциями, проблема в том, что повстанцы распространились в Хартуме — это очень большой город, и армия не может уничтожать повстанцев, когда они используют мирных граждан как прикрытие. Они также атакуют больницы, устраивают там военные ставки, атакуют посольства, чтобы использовать их как укрытие, — они убили трех сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН, а также египетского дипломата.
— Многие страны, в том числе США, Франция, Япония, закрыли свои посольства в Судане и эвакуировали дипломатов, однако российская дипмиссия продолжает свою работу в Хартуме. Тем не менее более 200 человек, включая граждан стран СНГ и самого Судана, было эвакуировано в Москву силами ВКС России...
— Эвакуация прошла успешно, несмотря на атаки со стороны повстанцев на некоторые эвакуационные конвои, в частности, французский. Также была атака на турецкий самолет (при подлете к военной базе Вади-Сейдн. — «Известия»), было нападение на турецкого посла. Несмотря на это, правительство эвакуировало большинство иностранцев, работающих в Судане. Мы плотно работали с российским правительством, с Министерством обороны и МИДом по поводу эвакуации россиян из Судана.
Я должен подчеркнуть, что это очень хороший дружеский жест со стороны России, что Москва не закрыла посольство в Хартуме, оно продолжает свою работу, когда большинство посольств были эвакуированы или переведены в Порт-Судан. А русские всё еще там. Это очень дружеский жест, и я думаю, что суданцы этого никогда не забудут, — это знак, что россияне предпочли оставаться вместе с суданцами в Хартуме, помогать им и переживать с ними этот кризис.
«Мы бы хотели развивать и укреплять наши отношения с Россией»
— Как нынешний политический кризис скажется на нашем двустороннем сотрудничестве?
— У нас исторически складывались очень дружественные отношения с Россией с момента обретения независимости и установления дипломатических контактов. С тех пор они только улучшались. Политический кризис будет преодолен в ближайшее время, у правительства всё под контролем, мы продолжаем нашу работу как посольство, несмотря на все сложности. И мы бы хотели развивать и укреплять наши отношения с Россией как раньше, до всех событий, и даже больше.
— И лидер Судана по-прежнему собирается приехать на саммит Россия – Африка в июле?
— Да, он приедет на саммит в июле.
— Могут ли из-за текущей ситуации быть отложены или пересмотрены достигнутые ранее договоренности по строительству военно-логистической базы ВМФ РФ на Красном море?
— Вы знаете, этот вопрос уже обсуждался в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Судан в феврале, и сложность состоит в том, что это соглашение должно быть ратифицировано законодательным органом, а он еще не сформирован. У нас сейчас нет парламента, поскольку Судан находится в переходном периоде. Когда он завершится, у нас будет избранное правительство, которое сможет передать это соглашение в парламент для ратификации.
— То есть соглашение не будет отменено из-за текущих событий?
— Нет, это никак не скажется на соглашении. Может быть, только сроки сдвинутся из-за того, что политическое урегулирование в Судане должно возобновиться для завершения демократического процесса транзита власти.
— На сколько еще лет может растянуться политическое урегулирование?
— Этот вопрос сейчас обсуждается между различными политическими силами, партиями в Судане. Если бы не события 15 апреля...
Мы ведь уже практически были на завершающей стадии переговоров, все вопросы относительно перехода власти уже были решены, оставалось только провести реформу безопасности и интегрировать СБР в национальную армию. Теперь мы можем винить повстанцев в затягивании переходного процесса в Судане за счет развязывания этого конфликта в попытке захватить власть силой. Но как только это закончится и повстанцы будут повержены национальной армией, процесс транзита возобновится.
— И тогда мы сможем вернуться к обсуждению нашего экономического сотрудничества?
— Наше экономическое сотрудничество с Россией продолжается, мы как посольство не прекращали нашу работу и находимся в контакте с различными ведомствами по поводу продвижения экономического взаимодействия между нашими странами. У нас есть для этого политические механизмы — это межправкомиссия по сотрудничеству, которая объединяет разные министерства. Мы ожидаем, что следующая встреча пройдет до конца этого года, и там будут обсуждаться двусторонние проекты.
— В каких сферах сейчас развивается наше сотрудничество — геологоразведка, золотодобыча, нефтегазовая отрасль?
— Россияне сейчас активно заняты в сфере добычи золота в Судане, в прошлом году у нас была специальная секция межправкомиссии — было подписано много соглашений, в том числе по геологоразведке, разведке нефтяных и газовых месторождений, гидроэнергетике. Много проектов в процессе обсуждения и согласования.
Кроме того, Судан — это крупный сельскохозяйственный производитель, ФАО классифицировала нас как одну из трех стран, которые могли бы прокормить весь мир. Сельское хозяйство очень важно для нас. 70% ВВП Судана составляет деятельность в этой сфере, 80% населения занято в этой области. У нас также развито скотоводство, поэтому мы экспортируем за рубеж продукты как животного происхождения, так и сельского хозяйства.
— То есть Судан мог бы экспортировать в Россию, например, манго и другие фрукты. Ведутся ли переговоры в этом направлении?
— Разница в сезонах между Россией и Суданом позволяет нам поставлять зимой свежие фрукты, это было бы выгодно как для нас, так и для вас. Зимой в России недостаточно фруктов и овощей, а у нас очень много манго — около 60 видов, грейпфрутов, апельсинов. Мы уже начали работать над логистикой для экспорта в Россию, и надеюсь, мы в этом преуспеем. Главная проблема — это организация прямых рейсов между нашими странами, и мы обсуждали с российскими властями такую возможность, общались с суданскими перевозчиками, чтобы запустить прямое сообщение. Когда оно будет запущено, торговый обмен также будет увеличен, поскольку будет больше делегаций от бизнеса.
— Логистическая база ВМФ, когда она будет построена, сможет послужить как пункт погрузки для торговых кораблей?
— Эта база — вопрос военной инфраструктуры, но мы действительно могли бы использовать порты в Порт-Судане на Красном море для импорта товаров из России и экспорта из Судана.
— Судан также закупал в России зерно, как сейчас обстоит ситуация?
— Мы очень благодарны российскому правительству за поставку зерна в прошлом году — мы получили его на безвозмездной основе, и это был очень дружеский шаг с российской стороны. Мы также закупали зерно в России, потому что оно очень хорошее. Мы закупали большую часть зерна в РФ, но после начала <спецоперации> это стало сложно, и мы благодарны российскому правительству за то, что они отдают приоритет Судану как стране, особо нуждающейся в зерне и удобрениях.
Санкции против РФ осложнили доступ российским удобрениям на рынки развивающихся стран, и мы очень надеемся, что переговоры по зерновой сделке пройдут гладко и недостатка в продовольствии не возникнет, особенно в развивающихся странах, в Африке.