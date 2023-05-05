Игла окончена: в Судане не работает более 70% больниц

В Судане закрыто свыше 70% больниц, в стране не хватает медикаментов и воды, сообщили «‎Известиям»‎ в Международном комитете Красного Креста (МККК). В Хартуме продолжаются ожесточенные столкновения между армией и силами спецназа. На этом фоне тысячи суданцев бегут в Порт-Судан, главные морские ворота страны, куда до сих пор не дошли бои. В МККК отметили: долгие годы Судан был принимающей страной, там проживало свыше 1 млн беженцев. Теперь же кризис грозит не только ему, но и окружающим африканским государствам.

Будет ли перемирие на этот раз?

Очередная попытка добиться прекращения огня в Судане провалилась: в ночь на 4 мая в Хартуме возобновились авиаудары. 2 мая правительство Южного Судана (выступает главным посредником в конфликте) объявило, что воюющие стороны согласились на семидневное перемирие, с 4 по 11 мая. Однако пока в Хартуме продолжаются перестрелки.

Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на очевидцев, столкновения в районе президентского дворца в суданской столице и у здания главного командования в ночь на 4 мая стали самыми ожесточенными с начала боевых действий 15 апреля.

Конфликт вспыхнул три недели назад, когда де-факто управляющий страной после военного переворота в 2021 году глава суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан не смог поделить власть со своим заместителем Мохаммедом Хамданом Дагло «‎Хемедти»‎ — он возглавляет военизированные силы быстрого реагирования (СБР).

Обе стороны стремятся получить контроль над стратегическими районами в Хартуме до любых возможных переговоров, передает Al Jazeera. Пока ни один из лидеров воюющих сторон публично не заявлял о своей готовности вести диалог. Все попытки заключить перемирие хотя бы на 72 часа заканчивались ничем.

Суданская армия 4 мая подтвердила, что готова пойти на трехсторонние мирные переговоры под эгидой организации ИГАД, в которую входят восемь африканских стран: Джибути, Кения, Сомали, Судан, Уганда, Эритрея, Эфиопия и Южный Судан.

Однако Дафалла аль-Хадж, спецпосланник главы суверенного совета Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана, заявил, что прямых переговоров с представителями СБР не будет. Он добавил: окончательное решение нынешнего кризиса в Судане может быть только военным.

«‎‎Жестокая правда в том, что воюющие стороны в Судане хотят продолжать бои и дальше», — сказал 4 мая координатор чрезвычайной помощи ООН Мартин Гриффитс, прибывший в Порт-Судан — главный и единственный оставшийся канал связи Судана с внешним миром.

Дипломат пообщался с обеими противоборствующими сторонами, призвав их встретиться с ним лицом к лицу для срочных переговоров по гарантиям доставки гуманитарной помощи. Пока переговоры не привели к каким-либо значимым результатам.

Не работает свыше 70% госпиталей

В Судане на фоне боевых действий закрылось свыше 70% больниц. Те, что продолжают работу, столкнулись с тяжелыми условиями: у них нет электричества, воды, заканчиваются медикаменты, рассказала «‎Известиям»‎ представитель МККК в Найроби Алена Синенко.

Она отметила: 30 апреля организация доставила первую партию помощи в Судан — 8 т медицинского груза.

— По всей стране идут бои, перестрелки, очень напряженная ситуация, для больниц в первую очередь. Но все-таки есть еще те, которые продолжают работать. Мы сейчас взаимодействуем с министерством здравоохранения Судана и ведем переговоры со всеми участниками конфликта, для того чтобы получить гарантии безопасности и доставить им (работающим больницам. — «Известия») гуманитарную помощь, — уточнила она.

Комитет суданских врачей 2 мая сообщил, что из 88 больниц в стране 59 приостановили работу, 29 частично функционируют, то есть оказывают только первую помощь. Из них пять находятся в столице Хартуме.

17 госпиталей Судана подверглись ударам, 19 вынуждены были спешно эвакуироваться. Как минимум шесть карет скорой помощи пострадали в ходе боев. 12 тыс. пациентов находятся под угрозой смерти из-за нехватки лекарств и перекрытия доступа к медикаментам, доставляемым из Порт-Судана, уточнили в комитете суданских врачей.

Хаос в Хартуме

Полиция Хартума попыталась взять ситуацию с грабежами и мародерствами под контроль, заявив, что разработала план восстановления безопасности в столичных кварталах и будет арестовывать преступников. Однако, как передает телеканал «Аль-Гад‎»‎ со ссылкой на очевидцев, грабежи магазинов в столице Судана продолжаются.

По словам Алены Синенко, многие жители Хартума, самого населенного города Судана, не могут получить деньги из банков, потому что учреждения закрыты или разбомблены.

— В стране серьезные проблемы с топливом. Если кто-то хочет доехать до границы, с него требуют огромные деньги за перевозку, цены очень высокие. Ситуация непростая для всех. Мы видим фотографии людей, вынужденных ночевать на улице, в ожидании возможности эвакуироваться, — отметила представитель Красного Креста.

Она уточнила: большая часть ключевого состава миссии МККК в Судане осталась, хотя бои идут непосредственно у офиса и резиденций организации, которые находятся недалеко от аэропорта. За него с первых дней конфликта ведется ожесточенная борьба.

— Мы пытаемся отправить инженеров, их задача попасть в больницы и помочь им восстановить какое-то минимальное электричество и водоснабжение, доставить медикаменты. Мы работаем над отправкой второго самолета [с гуманитарной помощью], — уточнила Алена Синенко‎.

Беженцы пытаются покинуть страну

По данным управления по делам беженцев ООН, почти 100 тыс. человек уже покинули Судан и еще 800 тыс. могут бежать в ближайшие дни. Внутренне перемещенных лиц в стране — свыше 334 тыс. Конфликт затронул 14 из 18 штатов Судана.

Десятки тысяч человек штурмуют границы с Чадом, Египтом и Южным Суданом, чтобы укрыться от конфликта.

Однако вариант бегства доступен не всем — многие иностранные посольства закрыли свои двери и эвакуировали сотрудников, не вернув паспорта суданских граждан. В частности, посольства Нидерландов, Германии и Франции заявили, что не могут вернуть документы, и посоветовали суданцам подать заявление на перевыпуск паспорта.

Основным островком безопасности в охваченном конфликтом государстве стал Порт-Судан — его главные морские ворота. Тысячи человек со всей страны бегут в направлении Порт-Судана, спасаясь от насилия в Хартуме и Омдурмане. Люди отчаянно пытаются попасть на суда, направляющиеся через Красное море в Саудовскую Аравию — до нее около 170 км.

Расстояние от столицы до портового города — около 500 км, на пути стоят несколько КПП (территорию вокруг Хартума, по данным NYT, контролируют силы СБР). Как отмечают очевидцы, добраться до Порт-Судана нелегко — на каждом пункте требуют взятки, иногда отбирают телефоны.

Крупнейший морской порт страны превратился в центр для перемещенных в результате войны людей. Гостиницы города давно переполнены, однако здесь всё еще работают рестораны и кафе.

Как передает из Порт-Судана репортер New York Times Рут Маклин, тысячи людей ночуют прямо на улицах города: они используют стулья и полиэтилен, чтобы соорудить хоть какое-то подобие палатки. Местный парк развлечений превратился в убежище.

Влияние на Чад и Эфиопию

Уехать из страны пытаются не только сами суданцы, но и тысячи беженцев из других африканских и арабских стран. Сюда в 2012 году прибыли сирийцы, позже бежали жители Йемена, а также граждане соседней Эфиопии, где разразился конфликт в регионе Тыграй, а еще из Эритреи и Чада.

Судан долгое время был принимающей стороной для переселенцев, здесь проживало около 1,1 млн перемещенных лиц, поясняет Алена Синенко из МККК. По числу принятых беженцев Судан был одной из первых стран Африки. В ней поселились в том числе 800 тыс. беженцев из Южного Судана, а также большое количество беженцев из Эритреи и Эфиопии.

— Если посмотреть обстановку по региону, страны, которые граничат с Суданом, — Чад, Южный Судан, Эфиопия — там тоже очень неспокойно было в последние годы. Растущий поток беженцев в эти государства вызывает беспокойство, поскольку стоит вопрос: хватит ли у местного населения ресурсов для того, чтобы принять такое количество людей. Это большая нагрузка на инфраструктуру, воды не хватает, — отметила она.

Центральную роль в эвакуации суданцев и граждан других стран из Судана сейчас играют четыре государства: Египет, Южный Судан, Чад и Саудовская Аравия.

Больше всего беженцев пока принял Египет: по данным МИД арабской республики, с начала конфликта через египетско-суданскую границу прошли около 50 тыс. человек, в том числе 47 тыс. граждан Судана и 3 тыс. иностранцев.

Южный Судан принял свыше 30 тыс. человек, при этом 54% всех беженцев — женщины. Границу с Чадом, по оценкам ООН, пересекли свыше 20 тыс. суданцев, их число в ближайшие дни может вырасти до 100 тыс.

Эр-Рияд вывез свыше 5 тыс. суданцев и иностранцев за последние две недели. Саудовские официальные лица поддерживают отношения с обоими воюющими суданскими генералами и организовали эвакуацию в порт Джидды.