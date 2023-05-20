Телеканал Al Arabiya сообщил о подписании перемирия сторонами конфликта в Судане

Стороны вооруженного конфликта в Судане подписали соглашение о гуманитарном перемирии между суданской армией и Силами быстрого реагирования сроком на семь дней. Об этом 20 мая сообщил телеканал AlArabiya со ссылкой на близкие к переговорам источники.

«Соглашение предусматривает прекращение огня, которое вступит в силу через 48 часов с момента подписания соглашения. Источники телеканала подтвердили, что делегации суданской армии и Сил быстрого реагирования договорились в ходе переговоров в городе Джидда, Саудовской Аравии, и подписали соглашение о гуманитарном перемирии сроком на семь дней», — говорится в сообщении.

По данным источников, соглашение было подписано в присутствии министра иностранных дел Саудовской Аравии принца Фейсала бен Фархана.

Соглашение предусматривает вывод вооруженных сил из больниц и разрешение на ремонт основных объектов обслуживания населения, которые были повреждены. В соглашении также отмечается необходимость функционирования больниц и распределения чрезвычайной помощи нуждающимся в период перемирия. В соответствующем контексте подчеркивается разрешение на сбор и захоронение тел погибших в ходе столкновений.

Также решено было сформировать комитет по мониторингу, состоящий из представителей как армии, так и Сил быстрого реагирования.

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля из-за разногласий между главнокомандующим суданскими Вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурханом и лидером Сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамдан Дагло.

Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

2 мая МИД Южного Судана сообщил, что аль-Бурхан и Дагло договорились о перемирии с 4 по 11 мая. Они также согласились назвать своих представителей для переговоров.