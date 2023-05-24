Стороны конфликта в Судане обвинили друг друга в нарушении перемирия

Армия Судана и силы быстрого реагирования (СБР) взаимно обвинили друг друга в нарушении объявленного недельного гуманитарного перемирия. Об этом в среду, 24 мая, сообщил телеканал Asharq News.

По его версии, ВС упрекнули спецназ в том, что его отряды до сих пор не покинули гражданские госпитали и больницы. Кроме того, СБР были обвинены в артиллерийских обстрелах одной из армейских баз.



В свою очередь силы быстрого реагирования считают, что суданская армия наносит авиационные удары по позициям спецназа.

Кроме того, поступили сведения о возобновлении боевых столкновений в некоторых районах столицы Судана и взрывах в центре города.

Силы быстрого реагирования также заявили о сбитом самолете ВС Судана, в то время как армия назвала причиной крушения воздушного судна техническую неисправность. По их версии, пилоты смогли покинуть самолет.

«В Омдурмане авиация путчистов атаковала позиции наших сил. Был сбит самолет МиГ», — указано в сообщении СБР в Twitter.

До этого, 20 мая, стороны вооруженного конфликта в Судане подписали соглашение о гуманитарном перемирии между суданской армией и силами быстрого реагирования сроком на семь дней.



Ситуация в Судане обострилась в середине апреля из-за разногласий между главнокомандующим суданскими Вооруженными силами Абделем Фаттахом аль-Бурханом и лидером сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

2 мая МИД Южного Судана сообщил, что аль-Бурхан и Дагло договорились о перемирии с 4 по 11 мая. Они также согласились назвать своих представителей для переговоров.

Тогда же Министерство обороны РФ сообщило, что из Судана в Россию эвакуировано более 200 человек. В ведомстве отметили, что доставка людей и грузов была осуществлена четырьмя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Были эвакуированы не только россияне, но также граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.

Исследователь Института международных исследований МГИМО Артем Адрианов в беседе с «Известиями» рассказал, что объявленное временное перемирие в Судане может завершиться переговорами при посредничестве Саудовской Аравии, однако неясно, какие рычаги давления применит Эр-Рияд для сближения двух сторон.