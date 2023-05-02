Реклама
Прямой эфир
Мир
В Приднестровье заявили, что Молдавия фактически адаптирована ко всем стандартам НАТО
Экономика
Торговые сети обяжут создать полки с российскими непродовольственными товарами
Мир
В небе над США обнаружили воздушный шар неизвестного происхождения
Мир
США с 12 мая отменят требование вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну
Мир
На Украине сообщили о взрыве в Черниговской области
Мир
Источник сообщил об эвакуации из посольства РФ в Хартуме 203 человек
Армия
Гвардии сержант Таргоня протаранил вражеский пикап и вывез личный состав из-под огня
Общество
Синоптики спрогнозировали до 18 градусов тепла в Москве во вторник
Экономика
Добывающим компаниям облегчат доступ к данным о геологоразведке
Мир
Один военный погиб и еще семь человек пострадали от ударов Израиля по Алеппо
Мир
CNN сообщил о гибели бывшего морпеха США на Украине
Мир
США пообещали Украине дополнительные поставки оружия
Общество
Монумент Победы на Поклонной горе в Москве привели в порядок после зимы
Сюжет:

Более 200 человек эвакуировали из Судана в Россию

Минобороны: четыре самолета Ил-76 ВКС эвакуируют из Судана в Россию более 200 человек
0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из Судана в Россию эвакуировано более 200 человек. Об этом сообщило Минобороны РФ во вторник, 2 мая.

«Эвакуированы сотрудники российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и члены их семей, граждане Российской Федерации, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств, обратившиеся за содействием в их возвращении на родину», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Доставкой людей и грузов занимались четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Как рассказал командир воздушного судна Егор Пахомов, самолет осуществлял «афганский заход» на посадку, что осложнялось жаркими климатическими условиями.

Особенностью «афганского захода» на посадку является быстрое снижение самолета по спирали, по минимальному радиусу, который разработали во время военных действий в Афганистане. Так пилоты сокращали время пребывания в воздухе, снижая вероятность того, что самолет будет сбит. До последнего момента пилоты «не задирают нос самолета», и воздушная машина практически пикирует на взлетно-посадочную полосу. Самолет выполняет маневры с максимальной скоростью снижения и максимальным креном при развороте.

Эвакуированные иностранные граждане поблагодарили Россию за спасение.

Ранее, 1 мая, стало известно, что российское посольство в Хартуме эвакуировало 203 человека из Судана. Отмечалось, что были эвакуированы не только россияне, но также и граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.

Выжигательная позиция: почему ситуация в Судане быстро не утихнет
Эксперты рассказали о влиянии конфликта на африканский регион и мировую экономику

28 апреля профсоюз врачей Судана сообщил, что с начала столкновений между армией и спецназом погибло около 400 гражданских лиц, ранения получили 1928 гражданских лиц.

В тот же день министерство обороны Судана сообщило, что был обстрелян эвакуационный самолет Турции. Вооруженные силы Судана сообщили, что обстрел произвели силы быстрого реагирования. По их данным, был ранен один человек.

27 апреля армия Судана согласилась продлить перемирие на 72 часа. Тогда военные выразили надежду, что их противники не станут нарушать режим, «как это происходило в прошлые периоды».

22 апреля посол РФ в Хартуме Андрей Черновол сообщил, что почти все находившиеся в зоне боевых действий в Хартуме россияне эвакуированы в посольство РФ. Список желающих эвакуироваться также рос за счет граждан СНГ и некоторых других стран.

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган республики), и его заместителем Мухаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023