Более 200 человек эвакуировали из Судана в Россию

Из Судана в Россию эвакуировано более 200 человек. Об этом сообщило Минобороны РФ во вторник, 2 мая.

«Эвакуированы сотрудники российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и члены их семей, граждане Российской Федерации, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств, обратившиеся за содействием в их возвращении на родину», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Доставкой людей и грузов занимались четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Как рассказал командир воздушного судна Егор Пахомов, самолет осуществлял «афганский заход» на посадку, что осложнялось жаркими климатическими условиями.

Особенностью «афганского захода» на посадку является быстрое снижение самолета по спирали, по минимальному радиусу, который разработали во время военных действий в Афганистане. Так пилоты сокращали время пребывания в воздухе, снижая вероятность того, что самолет будет сбит. До последнего момента пилоты «не задирают нос самолета», и воздушная машина практически пикирует на взлетно-посадочную полосу. Самолет выполняет маневры с максимальной скоростью снижения и максимальным креном при развороте.



Эвакуированные иностранные граждане поблагодарили Россию за спасение.

Ранее, 1 мая, стало известно, что российское посольство в Хартуме эвакуировало 203 человека из Судана. Отмечалось, что были эвакуированы не только россияне, но также и граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.

28 апреля профсоюз врачей Судана сообщил, что с начала столкновений между армией и спецназом погибло около 400 гражданских лиц, ранения получили 1928 гражданских лиц.

В тот же день министерство обороны Судана сообщило, что был обстрелян эвакуационный самолет Турции. Вооруженные силы Судана сообщили, что обстрел произвели силы быстрого реагирования. По их данным, был ранен один человек.

27 апреля армия Судана согласилась продлить перемирие на 72 часа. Тогда военные выразили надежду, что их противники не станут нарушать режим, «как это происходило в прошлые периоды».

22 апреля посол РФ в Хартуме Андрей Черновол сообщил, что почти все находившиеся в зоне боевых действий в Хартуме россияне эвакуированы в посольство РФ. Список желающих эвакуироваться также рос за счет граждан СНГ и некоторых других стран.

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган республики), и его заместителем Мухаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.