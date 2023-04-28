Врачи Судана заявили о гибели почти 400 мирных жителей в столкновениях

В Судане с начала столкновений между армией и спецназом погибло около 400 гражданских лиц. Об этом 28 апреля сообщает телеканал Asharq со ссылкой на профсоюз врачей Судана

«В результате вооруженных столкновений погибли 387 мирных жителей, ранения получили 1 928 гражданских лиц», — говорится в заявлении объединения суданских врачей, которое цитирует телеканал.

В заявлении указано, что 10 мирных жителей были убиты 27 апреля, а 80 получили ранения.

Накануне сообщалось, что армия Судана согласилась продлить перемирие на 72 часа. Военные выразили надежду на то, что их противники не станут нарушать режим, «как это происходило в прошлые периоды».

Прошлое перемирие, которого удалось добиться при посредничестве Саудовской Аравии и США, закончилось в полночь 27 апреля. Стороны конфликта договорились о гуманитарной паузе в ночь на 25 апреля, однако даже после этого столкновения не прекратились.

Министерство обороны Турции 28 апреля сообщило об обстреле своего эвакуационного самолета в Судане.

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган республики), и его заместителем Мухаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.