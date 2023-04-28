Реклама
Прямой эфир
Общество
Трепова внесена в перечень террористов и экстремистов
Мир
Рейтинги передачи Fox News после ухода Карлсона упали в два раза
Мир
Премьер-министр Греции объяснил уволенным рабочим принципы свободной экономики
Происшествия
ВСУ выпустили две ракеты по центру Донецка
Мир
В МИД РФ назвали миссию ЕС по урегулированию кризиса в Молдавии корыстной
Мир
Минобороны Турции заявило об обстреле своего самолета в Судане
Мир
Власти Польши ужесточают запрет на повторный ввоз украинского зерна в страну
Мир
МИД Турции счел претензии России к проведению зерновой сделки небеспочвенными
Общество
Систему отопления Москвы перевели на летний режим работы
Экономика
Курс евро опустился ниже 89 рублей впервые с 11 апреля
Общество
Блиновскую доставили в суд для избрания меры пресечения
Авто
Эксперты предостерегли водителей от резкого торможения в грозу
Здоровье
Врач рассказал о взаимосвязи хронических болей и стресса
Сюжет:

Врачи Судана заявили о гибели почти 400 мирных жителей в столкновениях

Профсоюз врачей Судана: 387 мирных жителей погибли с начала столкновений
0
Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Судане с начала столкновений между армией и спецназом погибло около 400 гражданских лиц. Об этом 28 апреля сообщает телеканал Asharq со ссылкой на профсоюз врачей Судана

«В результате вооруженных столкновений погибли 387 мирных жителей, ранения получили 1 928 гражданских лиц», — говорится в заявлении объединения суданских врачей, которое цитирует телеканал.

В заявлении указано, что 10 мирных жителей были убиты 27 апреля, а 80 получили ранения.

Достичь передела: что стоит за попыткой госпереворота в Судане
И почему за ситуацией в африканской республике так бдительно наблюдает Китай

Накануне сообщалось, что армия Судана согласилась продлить перемирие на 72 часа. Военные выразили надежду на то, что их противники не станут нарушать режим, «как это происходило в прошлые периоды».

Прошлое перемирие, которого удалось добиться при посредничестве Саудовской Аравии и США, закончилось в полночь 27 апреля. Стороны конфликта договорились о гуманитарной паузе в ночь на 25 апреля, однако даже после этого столкновения не прекратились.

Министерство обороны Турции 28 апреля сообщило об обстреле своего эвакуационного самолета в Судане.

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган республики), и его заместителем Мухаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023