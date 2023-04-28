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Минобороны Турции заявило об обстреле своего самолета в Судане

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Фото: commons.wikimedia.org/Aldo Bidini
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В Судане обстреляли эвакуационный самолет Турции. Об этом 28 апреля сообщило министерство обороны республики.

«Эвакуационный самолет С-130, направлявшийся в аэропорт Вади-Саидна для эвакуации наших граждан, был обстрелян из стрелкового оружия. Самолет благополучно приземлился. Персонал не пострадал, в настоящее время проводится необходимый контроль самолета», — сообщило ведомство в Twitter.

Вооруженные силы Судана сообщили, что обстрел произвели Силы быстрого реагирования (СБР). По их данным, был ранен один человек.

«Турецкий самолет С-130, прибывший в Судан для эвакуации, сегодня утром был обстрелян повстанцами во время приземления на аэродроме Вади-Саидна, что привело к повреждению баков с топливом в самолете и ранению одного члена экипажа. Однако самолет сумел благополучно приземлиться в аэропорту Вади-Саидна, идет его ремонт», — сообщила армия Судана в соцсетях.

В свою очередь представитель спецназа опроверг телеканалу «Аль-Хадас» обвинения в обстреле турецкого самолета. Он возложил ответственность на Вооруженные силы Судана.

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Накануне сообщалось, что армия Судана согласилась продлить перемирие на 72 часа. Военные выразили надежду на то, что их противники не станут нарушать режим, «как это происходило в прошлые периоды».

Прошлое перемирие, которого удалось добиться при посредничестве Саудовской Аравии и США, закончилось в полночь 27 апреля. Стороны конфликта договорились о гуманитарной паузе в ночь на 25 апреля, однако даже после этого столкновения не прекратились.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган республики), и его заместителем Мухаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

По данным министра здравоохранения Судана, число жертв конфликта возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в республике Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что за время вооруженного противостояния 459 человек погибли и более 4 тыс. получили ранения.

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