Минобороны Турции заявило об обстреле своего самолета в Судане

В Судане обстреляли эвакуационный самолет Турции. Об этом 28 апреля сообщило министерство обороны республики.

«Эвакуационный самолет С-130, направлявшийся в аэропорт Вади-Саидна для эвакуации наших граждан, был обстрелян из стрелкового оружия. Самолет благополучно приземлился. Персонал не пострадал, в настоящее время проводится необходимый контроль самолета», — сообщило ведомство в Twitter.

Вооруженные силы Судана сообщили, что обстрел произвели Силы быстрого реагирования (СБР). По их данным, был ранен один человек.

«Турецкий самолет С-130, прибывший в Судан для эвакуации, сегодня утром был обстрелян повстанцами во время приземления на аэродроме Вади-Саидна, что привело к повреждению баков с топливом в самолете и ранению одного члена экипажа. Однако самолет сумел благополучно приземлиться в аэропорту Вади-Саидна, идет его ремонт», — сообщила армия Судана в соцсетях.

В свою очередь представитель спецназа опроверг телеканалу «Аль-Хадас» обвинения в обстреле турецкого самолета. Он возложил ответственность на Вооруженные силы Судана.

Накануне сообщалось, что армия Судана согласилась продлить перемирие на 72 часа. Военные выразили надежду на то, что их противники не станут нарушать режим, «как это происходило в прошлые периоды».

Прошлое перемирие, которого удалось добиться при посредничестве Саудовской Аравии и США, закончилось в полночь 27 апреля. Стороны конфликта договорились о гуманитарной паузе в ночь на 25 апреля, однако даже после этого столкновения не прекратились.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган республики), и его заместителем Мухаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

По данным министра здравоохранения Судана, число жертв конфликта возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в республике Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что за время вооруженного противостояния 459 человек погибли и более 4 тыс. получили ранения.