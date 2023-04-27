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Армия Судана согласилась продлить перемирие на 72 часа

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Фото: REUTERS/Phot Arron Hoare/UK MOD/Handout
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Армия Судана согласилась продлить режим прекращения огня еще на 72 часа. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил официальный представитель вооруженных сил республики.

«Командование ВС дало согласие на продление перемирия на дополнительные 72 часа, которые начнут отсчет с момента окончания действующего режима прекращения огня», — говорится в заявлении.

Также военные выразили надежду на то, что их противники не станут нарушать режим, «как это происходило в прошлые периоды».

В полночь по местному времени (01:00 мск) подойдет к концу срок действия перемирия, которого удалось добиться при посредничестве Саудовской Аравии и США. Стороны конфликта договорились о гуманитарной паузе в ночь на 25 апреля, однако даже после этого столкновения не прекратились.

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Ранее в четверг МИД Судана опроверг информацию о возможных переговорах между представителями армии и спецназа. В ведомстве также заявили о непрекращающихся актах агрессии представителей спецназа в отношении гражданских лиц.

Накануне сообщалось, что командующий суданской армии Абдель Фаттах аль-Бурхан планирует встретиться с главой спецназа Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти). Переговоры должны была пройти за пределами столицы страны Хартума.

В этот же день появилась информация о захвате здания посольства Омана и центральной государственной биолаборатории с образцами заболеваний силами спецназа.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган республики), и его заместителем Мухаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

По данным министра здравоохранения Судана, число жертв конфликта возросло до 600. Представитель ВОЗ в республике Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что за время вооруженного противостояния 459 человек погибли и более 4 тыс. получили ранения.

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