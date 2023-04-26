Командующий армии Судана согласился на встречу с главой суданского спецназа

Командующий армии Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан согласился встретиться с главой суданского спецназа Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти). Об этом 26 апреля сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на исполняющего обязанности министра иностранных дел Южного Судана Дэна Дау.

Отмечается, что встреча должна пройти за пределами столицы страны Хартума. Дау также призвал конфликтующие стороны продлить режим прекращения огня в Судане на 72 часа.

Ранее, 25 апреля, зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Россия готова содействовать Судану в урегулировании ситуации в стране. Она призвала суданские стороны оперативно предпринять необходимые для прекращения боевых действий шаги.

В тот же день армия Судана заявила, что спецназ захватил здание посольства Омана и угнал автомобиль дипмиссии. Также сообщалось о захвате центральной государственной биолаборатории с образцами заболеваний.

Стороны конфликта договорились прекращении огня на 72 часа 24 апреля. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что общей целью является возвращение к власти гражданского правительства в Судане.

Ситуация в стране обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Мохаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и более 4 тыс. получили ранения.