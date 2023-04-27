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МИД Судана опроверг согласие армии на переговоры со спецназом

Al Hadath: МИД Судана опроверг информацию о переговорах армии и спецназа
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Фото: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah
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Министерство иностранных дел Судана опровергло информацию о возможных переговорах между представителями армии и спецназа. Об этом 27 апреля сообщил телеканал Al Hadath.

«Сообщения о том, что армия соглашается вступить в переговоры со спецназом, не соответствуют действительности», — приводит телеканал заявление суданского МИДа.

В ведомстве добавили, что представители спецназа продолжают проявлять агрессию против мирных жителей, используя их как живой щит, а также нападают на больницы и поликлиники. Там также подчеркнули, что «группам оперативной поддержки остается только сдаться или погибнуть».

По данным телеканала, армия Судана во главе с Абдель Фаттахом аль-Бурханом объявила о «принципиальном» одобрении инициативы по продлению режима прекращения огня еще на 72 часа.

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О том, что аль-Бурхан согласился встретиться с главой суданского спецназа Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), стало известно 26 апреля. Встреча должна была пройти за пределами столицы страны Хартума.

В тот же день армия Судана заявила, что спецназ захватил здание посольства Омана и угнал автомобиль дипмиссии. Также сообщалось о захвате центральной государственной биолаборатории с образцами заболеваний.

Стороны конфликта договорились о прекращении огня на 72 часа 24 апреля. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что общей целью является возвращение к власти гражданского правительства в Судане.

Ситуация в стране обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Мухаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и более 4 тыс. получили ранения.

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