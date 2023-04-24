Стороны конфликта в Судане договорились о прекращении огня на 72 часа. Об этом 24 апреля сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Отмечается, что режим прекращения огня начнется в полночь понедельника.

«После интенсивных переговоров в течение последних 48 часов суданские вооруженные силы и силы оперативного реагирования договорились ввести общенациональный режим прекращения огня, который начнется в полночь 24 апреля и продлится 72 часа», — говорится в заявлении Госдепа.

Блинкен подчеркнул, что США призывают соблюдать его безоговорочно. Он добавил, что Вашингтон будет координировать усилия с региональными и международными партнерами, а также с представителями гражданских институтов Судана.

Госсекретарь заявил, что общей целью является возвращение к власти гражданского правительства в Судане.

Ранее в этот день сообщалось, что специальный представитель Генерального секретаря ООН по Судану и глава миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане Фолькер Пертес и несколько сотрудников организации останутся в стране для разрешения кризиса.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Мухаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис 21 апреля заявила на брифинге, что число погибших в столкновениях в Судане превысило 400 человек, пострадало свыше 3,5 тыс. жителей страны.

16 апреля Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН сообщила о временном прекращении работы в Судане после гибели трех сотрудников миссии. В настоящий момент ВПП занимается изучением ситуации и не может выполнять свою работу, пока безопасность сотрудников программы не может быть гарантирована.

За день до этого Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил боестолкновения с командующим армией Судана и командующим спецназа. Он призвал стороны к немедленному прекращению насилия и возвращению к диалогу.

Из Хартума уже эвакуированы сотни сотрудников ООН и членов их семей. Также своих граждан уже эвакуировали, в частности, США, Франция, Германия и Египет.