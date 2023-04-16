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Генсек ООН провел переговоры со сторонами конфликта в Судане

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Фото: REUTERS/Feisal Omar
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры со сторонами конфликта в Судане, сообщил 15 апреля официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Отмечается, что генсек обсудил боестолкновения с командующим армией Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет Суверенный совет (руководящий орган страны), и командующим силами быстрого реагирования (спецназа) Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти).

«Он [генсек ООН] провел переговоры с Абдель Фаттахом аль-Бурханом и Мухаммедом Хамданом Дагало, призвав к немедленному прекращению насилия и возвращению к диалогу», — написал Дюжаррик в Twitter.

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Ранее в этот день сообщалось, что Совет Безопасности (СБ) ООН обсудит 17 апреля ситуацию в Судане, дискуссия пройдет за закрытыми дверьми. Обсуждение запросила Великобритания, уточнил он.

Кроме того, стало известно, что жертвами вооруженных столкновений между армией и силами быстрого реагирования (SRF) на территории Судана стали минимум 25 человек. Еще не менее 183 человек получили ранения.

Так, армия Судана сообщила об авиаударах по базам национальных сил быстрого реагирования (SRF) около Хартума. Бои были в разных частях столицы, однако эпицентр находился на юге, близ президентского дворца.

В районе республиканского дворца, главного командования Вооруженных сил Республики Судан, аэропорта, центрального рынка, а также рядом с военными базами на юге суданской столицы идут бои с использованием тяжелой техники.

Кроме того, временно закрыт международный аэропорт, заблокированы мосты через реку Нил. Есть сообщения об эскалации напряженности в городе Мероэ (500 км к северу от Хартума), а также о боях за штаб-квартиру ВВС страны.

В посольстве России заявили, что обстановка в суданской столице Хартум, где происходят столкновения между армией и SRF, неспокойная. При этом в дипмиссии уточнили, что не располагают данными, есть ли среди россиян пострадавшие.

14 апреля армия Судана заявила о росте напряжения с Силами быстрого реагирования. После этого SRF обвинили военных в нападении, сообщив, что солдаты окружили одну из баз спецназа и открыли огонь из тяжелых орудий. В свою очередь военнослужащие, напротив, обвиняют SRF в атаке на армейские посты с применением разных видов вооружения.

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