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Спецпредставитель генсека ООН останется в Судане для разрешения кризиса

ООН: спецпредставитель генсека останется в Судане для разрешения кризиса
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Фото: Global Look Press/XinHua/Eskinder Debebe
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Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Судану и глава миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане Фолькер Пертес и несколько сотрудников организации останутся в стране для разрешения кризиса. Это следует из заявления, распространенного в понедельник, 24 апреля.

«Небольшое число сотрудников, набранных на международной основе, включая специального представителя генерального секретаря ООН Фолькера Пертеса, останется в Судане и продолжит работать над урегулированием нынешнего кризиса и возвращением к [выполнению] задач, предусмотренных мандатом ООН», — говорится в сообщении.

В ООН заверили, что у всемирной организации нет намерения покинуть Судан. По словам Пертеса, миссия полна решимости оставаться в Судане и поддерживать его жителей всеми возможными способами.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы спасти жизни, защищая безопасность наших людей», — приводятся в пресс-релизе его слова.

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Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Мухаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис 21 апреля заявила на брифинге, что число погибших в столкновениях в Судане превысило 400 человек, пострадало свыше 3,5 тыс. жителей страны.

16 апреля Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН сообщила о временном прекращении работы в Судане после гибели трех сотрудников миссии. В настоящий момент ВПП занимается изучением ситуации и не может выполнять свою работу, пока безопасность сотрудников программы не может быть гарантирована.

За день до этого Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил боестолкновения с командующим армией Судана и командующим спецназа. Он призвал стороны к немедленному прекращению насилия и возвращению к диалогу.

Из Хартума уже эвакуированы сотни сотрудников ООН и членов их семей. Также своих граждан уже эвакуировали, в частности, США, Франция, Германия и Египет.

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